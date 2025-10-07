Sosyal medyadan meydan okuyanlara darbe! Paylaşımların perde arkası çözüldü

Düzenleme: Kaynak: DHA

Sosyal medyadan silah paylaşımı yaparak meydan okuyan 23 kişi polisin düzenlediği operasyonda yakalandı. Kişilere ait yerlerde yapılan aramada silahlar ele geçirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada silahla paylaşım yapan kişilere yönelik soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, sosyal medyada silahla ateş eden ve bu görüntüleri paylaşarak birbirine meydan okuyan kişileri tespit etti.

Yapılan çalışmaların ardından belirlenen adreslere sabah saatlerinde özel harekat polislerinin de desteğiyle eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Operasyonda, çeşitli suçlardan kayıtları bulunan 23 şüpheli gözaltına alındı, 8 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

