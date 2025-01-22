Sosyal medyadan paylaştı: Meral Akşener’den mesaj

Türkiye’yi yasa boğan Bolu’daki otel faciası sonrası bir baş sağlığı ve geçmiş olsun mesajı da Meral Akşener’den geldi.

Akşener X hesabından paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki bir otelde yaşanan yangında hayatını kaybedenlere Yüce Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Böylesi acı bir felaketle karşılaşan vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyor, ihmali olan herkesin hak ettiği cezayı almasını temenni ediyorum.”

Ancak bu paylaşımın altına yapılan yorumların büyük çoğunluğunun Meral Akşener’i hedef alması dikkat çekti. Sosyal medya kullanıcıları Akşener’e, bir zamanlar siyasi yol arkadaşlığı yaptığı Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ konusunda niçin suskun kaldığını sorup tepki gösterdi.

İşte Akşener’in suskunluğunu eleştiren paylaşımlardan bazıları şöyle:

çeçen yazıyor / @cecenyaziyor / Koşun Meral Akşener yaşıyormuş! Kaç gündür sessizce izliyor.

Koşun Meral Akşener yaşıyormuş! Kaç gündür sessizce izliyor. Hasan / @TheMudur_1903 / Hepsinin mekanı cennet olsun, milletçe başımız sağ olsun... Burada hemfikiriz, peki senin sesin Ümit bey'e yapılanlar hakkında neden hiç çıkmıyor Meral hanım.

Hepsinin mekanı cennet olsun, milletçe başımız sağ olsun... Burada hemfikiriz, peki senin sesin Ümit bey'e yapılanlar hakkında neden hiç çıkmıyor Meral hanım. Semra Teyin / @Semra69994408 / Sayın Akşener,eski genel başkanım; Merak ediyorum bu sessizliğiniz Neden…! ???

Sayın Akşener,eski genel başkanım; Merak ediyorum bu sessizliğiniz Neden…! ??? Sebahattin Çalışkan / @doganemir / Bir İyi parti üyesi olarak Sn. Akşener sizden Ümit Özdağ hakkında bir paylaşım bekliyoruz.

Bir İyi parti üyesi olarak Sn. Akşener sizden Ümit Özdağ hakkında bir paylaşım bekliyoruz. Dönüş Çiçek / @donus_cicek / Ümit Özdağ için bir açıklamanız yok mu sayın Akşener, rica ediyorum biz bir hayal kırıklığını daha kaldıramayız.

Ümit Özdağ için bir açıklamanız yok mu sayın Akşener, rica ediyorum biz bir hayal kırıklığını daha kaldıramayız. Yiğit Ezer / @TCPowereXe / Ümit Özdağ için yazmaya cesaretin yok sözde siyasetçisin seni unutmayacağız yazdık bir kenara.

/ Ümit Özdağ için yazmaya cesaretin yok sözde siyasetçisin seni unutmayacağız yazdık bir kenara. Özlem Görmüş / @zlmfrygrms / Ümit Özdağ'ın gözaltısı için bir şey söyleyecek misiniz?

Ümit Özdağ'ın gözaltısı için bir şey söyleyecek misiniz? ilker kılıç / @Tasrali25 / Söylenecek çok söz var da şimdilik bizde kalsın. Sadece yazıklar olsun Ümit Özdağ için tek bir kelime edemedin. Seni çok büyütmüşüz gözümüzde.

Söylenecek çok söz var da şimdilik bizde kalsın. Sadece yazıklar olsun Ümit Özdağ için tek bir kelime edemedin. Seni çok büyütmüşüz gözümüzde. İbrhmhll95 / @ibrhmhll95 / Ümit Özdağ için de sesini çıkarsana , Sana oy veren ülkücüler bin pişman. kimin gemisine bindin de sesin çıkmıyor . Tarih ve büyük Türk Milleti sizi ve sizin gibileri asla unutmayacak ….

Ümit Özdağ için de sesini çıkarsana , Sana oy veren ülkücüler bin pişman. kimin gemisine bindin de sesin çıkmıyor . Tarih ve büyük Türk Milleti sizi ve sizin gibileri asla unutmayacak …. HldnGncyln / @HGncyln / Bir zamanlar beraber yola çıktığınız dava arkadaşınız Prof. Ümit Özdağ için bir paylaşımda dahi bulunmadığınız için sizi takipten çıkıyorum.

Bir zamanlar beraber yola çıktığınız dava arkadaşınız Prof. Ümit Özdağ için bir paylaşımda dahi bulunmadığınız için sizi takipten çıkıyorum. Korkut Zekeriya MAHREBEL / @KorkutMahrebel / Meral hanım, mücadeleden döndüğünüz için mi @umitozdag için bir kelam bile etmediniz ?

Meral hanım, mücadeleden döndüğünüz için mi @umitozdag için bir kelam bile etmediniz ? Seçil Karatay / @secil_karatay / Ümit? Özdağ? Bir anlam ifade ediyor mu?

MHP’DE KADER BİRLİĞİ YAPMIŞ, İYİ PARTİ’Yİ BİRLİKTE KURMUŞLARDI

Ümit Özdağ konusunda suskun kaldığı için tepki gösterilen Meral Akşener bir zamanlar Özdağ ile birlikte MHP’de mücadeleye girişmişti.

Milliyetçi Hareket Partisi'nde (MHP) 1 Kasım 2015 seçimlerinde uğradığı hezimet sonrasında başlayan parti içi “liderlik” tartışmasıyla birlikte Meral Akşener, Koray aydın ve Ümit Özdağ’ın isimleri öne çıkmıştı. Akşener ile Özdağ’ın siyasetteki kader birliği ve ortak mücadele süreci de böyle başlamıştı.

Her üç genel başkan adayı da ortak topladıkları delege imzalarıyla MHP’de olağanüstü kongre toplamayı başarmıştı. Ancak bu kongre siyasi müdahaleler sonucu mahkemece iptal edilmişti. Bu gelişmenin ardından MHP’den ihraç edilen Akşener ve Özdağ yeni bir parti kurmak için harekete geçmişti. Ümit Özdağ ve Koray Aydın da Meral Akşener liderliğinde kurulan İYİ Parti’nin genel başkan yardımcıları olarak Türk siyasetine yeni bir soluk ve heyecan getirmişlerdi.

16 Kasım 2020’de İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkındaki söylemleri sonrasında sevk edildiği disiplin kurulu tarafından İYİ Parti’den ihraç edilen Ümit Özdağ, 26 Ağustos 2021’de kurduğu Zafer Partisi ile Türk siyasetinde farklı bir konuma sahip olmuştu.