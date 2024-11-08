Sosyal medyadan suç görüntüleri paylaşıyordu... Tetikçi devşirmekle suçlanan manken tutuklandı

Duvar Gazetesi'nden Osman Çaklı'nın haberine göre; Barış Boyun ve Daltonlar çetesine yönelik geçtiğimiz haftalarda geniş çaplı operasyon düzenlendi. 157 kişinin gözaltına alındığı operasyonda, çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi. Şüphelilerden 99’u tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklananlar arasında, Barış Boyun’un eşi Ece Boyun ve örgüte ‘tetikçi devşirdiği’ öne sürülen Deniz Giz Bebek de var. Deniz Giz Bebek, sosyal medya paylaşımlarıyla bir süredir dikkat çeken isimler arasındaydı.

HARAÇ VEREN KİŞİ ÖRGÜT ÜYESİ OLMA SUÇLAMASIYLA TUTUKLANDI

Öte yandan tutuklananların çoğunu 2000’li yıllardan sonra doğmuş şüphelilerin oluşturması da dikkat çekti. En küçük tutuklunun doğumu 2005 olarak kayıtlarda yer aldı. Barış Boyun suç örgütüne üye olmakla suçlanan şüpheliler, bir iş insanın iş yerine silahlı saldırı düzenlemekle suçlanıyor. Mahkeme tutanaklarına yansıyan ifadelerde, Barış Boyun suç örgütü tarafından tehdit edildiğini söyleyen bir su tesisatçısı da şüpheli olarak tutuklandı. Şüpheli, kendisinin örgüt üyesi olmadığını söylerken, tehdit edildiği gerekçesiyle Barış Boyun suç örgütüne 500'er bin lira vermek zorunda kaldığını ileri sürdü.

‘PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖRÜYORUM’

İstanbul 10’ncu Sulh Ceza Hakimliği, şüphelileri, 'örgütün korkutucu gücünden yararlanarak suç örgütüne yarar sağlama, yağma, silah ticareti, yaralama, kasten öldürme ve yol kesme' suçlamaları gerekçesiyle tutuklamıştı. Deniz Giz Bebek, hakkındaki iddiaları duyduğunda, psikolojik tedavi gördüğünü söyleyip tutuksuz yargılama talep etmişti. Boyun suç örgütü ile ilişkisi olmadığını ileri sürüp annesinin ağır hasta olduğunu söylemişti. Mahkeme Deniz Giz Bebek'in tutuksuz yargılama talebini reddetti.

SİLAHLI TEHDİTLER

İstanbul’da yaşayan Deniz Giz Bebek, zaman zaman İzmir’e gidiyor. Lüks arabalarla ve lüks mekanlarda fotoğraflar paylaşıyor, mermilerle adını yazdığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşıyordu. Barış Boyun suç örgütüne üye kişilerle yaptığı facetime görüşmeleri ve motosiklet üzerinde silahlarla verdiği pozları paylaştığı hesabında “Barış isteyen Boyun eğecek” notunu düşüyordu.

TETİKÇİ DEVŞİRMEKLE SUÇLANIYOR

Manken olduğunu öne süren Deniz Giz Bebek, diğer şüphelilerden biraz ayrışıyor. İş bulma platformları ve çeşitli sosyal medya hesapları üzerinden, örgüte tetikçi devşirdiği öne sürülen Deniz Giz Bebek’in avukatı ise bu durumu müvekkilinin 'özenti olduğunu' söyleyerek savundu. Milyon dolarlık otomobillerle paylaştığı fotoğraflarla gençlerin dikkatini çekmeye çalıştığı ileri sürülen Deniz Giz Bebek'in, işlenecek cinayetler için çeteye özenen insanlara yüz binlerce dolar teklif ettiği iddia ediliyor.

SİLAH TİCARETİ İDDİASI

Linkedln hesabından “Disiplinli ve düzenli bir insanım. Bana verilen görevleri en iyi şeklide yerine getirmeye özen gösteririm. Özgüvenim yüksektir, insanlarla kolayca iletişim kurabilirim” ifadeleriyle kendini tanıtan Deniz Giz Bebek, başka sosyal medya hesaplarında ise silahlı gruplarla ölüm tehditleri savurduğu videoları yayınlamıştı. İddiaya göre Deniz Giz Bebek, yalnızca örgüte tetikçi devşirmekte değil, silah ticaretinde de rol almakla suçlanıyor. Barış Boyun'un eşi Ece Boyun'a çalıştığı ileri sürülen Deniz Giz Bebek'in, Instagram hesabından iletişime geçtiği kişilere silah pazarladığı da iddia ediliyor.