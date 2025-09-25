Sosyal medyadan tanıştıkları örgüt üyeleri tarafından vahşice öldürülen üç genç kızın cesetlerine ulaşıldı: Polis 45 kişinin peşinde

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te, uyuşturucu çetesi üyelerince kaçırılan üç genç kadın işkenceye öldürülmesi ve vahşetin sosyal medya üzerinden canlı yayınlanması ülkeyi şoka uğrattı. Buenos Aires Güvenlik Bakanı Javier Alonso tarafından yapılan açıklamada feci şekilde hayattan koparılan genç kadınlardan en küçüğünün 15 yaşındaki Lara Gutiérrez, ortancalarının 20 yaşındaki Brenda del Castillo ve en büyüklerinin ise 21 yaşındaki Morena Verdi olduğu bildirildikten sonra olayın Cuma gecesi, Florencia Varela semtinde cereyan ettiği bildirildi.

Yetkililerin aktardığına göre çete üyelerinden biri, talihsiz gençlerle ilkin sosyal medya üzerinden temasa geçti. Çete üyesi, kızlara büyük bir parti organize edeceğini söyleyerek onları da partide görmek istediğini belirtti. Karşılarındakinin kim olduğundan habersiz kadınlar evlerinden arabayla alınıp, feci olayın yaşandığı yere götürüldüler. Bakan Alonso, yaptığı açıklamada "Kendileri hakkında kurulan tuzaktan habersizce araca gönüllü olarak bindiler" ifadelerini kullandı.

Yürütülen soruşturmada kapsamında kan donduran olyın, adı gizli tutulan bir sosyal medya platformu üzerinden yaklaşık 45 kişilik kapalı bir grupta canlı yayınlandığı tespit edildi. Bakan Alonso çete üyelerinin yaşananları canlı olarak yayınlamalarının altında yatan temel motivasyonun ne olduğuna ilişkin kendisine yöneltilen soruya "Genç kızlar sosyal medya üzerinden tanıştığı çete üyesinden uyuşturucu alıp parasını ödemediğine dair ciddi ipuçlarına ulaştık. Eğer bu durum kesin ise parasını alamayan çete liderinin ödemesini yapmayan diğerler alıcılarına gözdağı vermeyi amaçlamış olması muhtemel" şeklinde cevap verdi.

Genç kadınların cansız bedenleri, kaybolmalarından beş gün sonra, olayın gerçekleştiği evin bahçesine, gömülü halde bulundu. Otopsi raporlarında 15 yaşındaki Gutiérrez'in sol el parmaklarının kesildiği, del Castillo'nun kafatasının bir kaç yerden kırıldığı ve Verdi'nin plastik bir torba ile boğulduğu kaydedildi.

Güvenlik güçleri, olay yerine düzenlediği operasyonda, vahşet sonrası evde temizlik yapan iki kadın da dahil olmak üzere dört şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltıların ardından toplam tutuklu sayısının 12'ye yükseldiği bildirildi. Şüphelilerden üçünün Arjantin, birinin ise Peru vatandaşı olduğu açıklandı. Olayın azmettiricisi olduğu düşünülen çete liderinin ise ülkeden kaçtığı tahmin ediliyor.

Kurbanlardan Brenda del Castillo'nun akrabası Josefina del Castillo, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "En büyükleri daha 21 yaşındaydı. Hiç kimse böyle bir sonu hak etmez." diyerek tepki gösterdi.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, sosyal medya platformlarının suç yayınlarını önleme konusundaki sorumluluğu bir kez daha gündeme geldi. Yetkililer, canlı yayını izleyen 45 kişiye ulaşmak için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

