Sosyal medyadan tepki veren kayısı üreticisine ceza. Konu Meclis'e taşınacak

Metin Işık /Iğdır

DEM Parti Iğdır Milletvekili Yılmaz Hun, CHP Iğdır İl Başkanı Öztürk Kaylan, Türkiye İşçi Partisi il başkanı Yusuf Sığıngan, İHD Iğdır İl Başkanı Av Şaziye Cantepe, Iğdır Eş Spor Kulübü Başkanı Metin Ova, Iğdır barosu avukatlarından Av. Sadi Balamir, Iğdır Gazeteciler ve medya çalışanları derneği yöneticisi Av. Nahide Ova ve vatandaşların katıldığı toplantıda Ticaret Bakanlığının Bilgihan Ova'ya verdiği cezanın haksız bir ceza olduğu ve kaldırılması gerektiği belirtildi ve konunun meclise taşınacağı dile getirildi.

Milletvekili Yılmaz Hun, " Iğdırlı kaysı üreticisi zor durumda. Kaysı üreticisi bizler bu cezacı anlayışı kabul etmiyoruz. Sayın bakan üretici ve tüketicileri gözeteceğine, muaalesef hiç bir üretimi olmayan insanları gözetiyor. Sayın Bilgihan Ova'da Iğdır'da bir kaysı üreticsidir.

Bizler Iğdır'daki sivil toplum kuruluşları olarak bu cezayı kabul etmiyoruz. Bu ceza bütün Iğdırda'ki kaysı üreticilerine verilen bir cezadır. Kaysı üreticilerine çağrımızdır acilen bunlara karşı örgütlenmeli kooparifler kurmalıdır." dedi.

1 milyon 400 bin TL'lik rekor bir cezaya maruz kalan üretici reçber Bilgihan Ova, " Emeğimle, alın terimle ürettiğim kayısıyı topladık, ellerimle traktöre yükledim, Bayraktutan köyüne götürdüm, kayısımızın o hali beni de, şehri de, ülkeyi de yaktı. Traktörle, küreklerle bir kayısı boşaltılır mı? O gün o kayısı 1 TL bile olmadı, zarar ettik. Oysa o gün o kayısı İstanbul"da 100 TL'ydi. Bunu sosyal medyada açıkladığım için Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan sosyal medyadan beni, fotoğrafımı koyarak hedef aldı. Olmadık beyanları yazdılar, bana en ağır hakaretleri ettirildi. Bir bakan yardımcısı üreticiye hakaret ettirebilir mi? Ben bir üreticiyim. O Iğdırlı'nın ne çektiğini bilmez. Kayısımız kül oldu. Kayısımızı viran ettiler. 1 milyon 400 bin bana ceza kestiler. Geriye alsınlar. Meclis araştırma komisyonu kurulmasını istiyoruz. Cezayı geriye alın. Neden vatanımda sessiz kalayım! Olmadık yalanlar yazılmış." dedi.