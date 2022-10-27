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İşte sosyal medyanın diş estetiği üzerine etkileri

Diş klinikleri artık neredeyse diş tedavisi yerine gülüş estetiği üzerinde faaliyet gösteriyor ve sosyal medyada boy gösteriyor. Sektör temsilcileri, sosyal medyanın gülüş estetiği yaptırılmasında etkili olduğunu belirtti. İşte nedenleri...

Haber Giriş: 27 Ekim 2022 Perşembe - 07:20
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Sosyal medyanın diş estetiği üzerinde etkisi var mı?

İşte sosyal medyanın diş estetiği üzerine etkileri
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Bilişim dünyası ve sosyal medyanın hızlı büyümesi diş hekimleri ve diş kliniklerini de etkiledi. Türkiye Dental kurucu ortaklarından Gökhan Oskay, konu hakkında bilgilendirmelerde bulundu:

Bilişim sektörünün diş estetiğine etkisini vurgulayan Oskay, ''Bundan 20 yıl önce, ABD'de diş problemleri olan bir hastanın Türkiye'de yapılan başarılı operasyonlardan haberdar olma şansı çok düşük iken, bu durum şu anda sosyal medya sayesinde çok daha kolay bir hal aldı. Artık hastaya istediğimiz her noktadan ulaşabiliyor ve kendimizi gösterebiliyoruz. Sonraki aşamada hasta üzerinde etkili olan noktalar; ülkemizin bulunmuş olduğu coğrafi konum, ülkemizin tarihi ve gezilecek yerleri, ülke genelinde estetik operasyonlardaki başarı oranları.'' diye konuştu.

Bilişimde ulaşılabilirlik kolay olduğu kadar kişilerin birbiri üzerindeki etkilerin de her geçen gün arttığının altını çizen Gökhan Oskay, ''Kişilerin bir kısmı sosyal medyayı kimler nerede ne estetik yaptırdı, bende ortaya gitmeliyim ve benzer estetiği yaptırmalıyım düşüncesiyle kullanmayı tercih ediyorlar. Bu durumda estetiğin her alanında her geçen gün insanların estetik yaptırma sayılarını artırıyor. Bilişimin hızla ilerlemesi estetiğin her geçen gün daha da artacağını gözler önüne seriyor'' dedi. Oskay şunları söyledi:

''Ülkemize çok ciddi anlamda ekonomik katkısı olan sağlık turizmi için kaliteden ödün vermeden işletmelerin faaliyetlerini yürütmeleri ülkemizin, dünyada dev bir pazar haline gelen sağlık turizminden hak ettiği payı alması adına yararlı olacaktır.''

İHA

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