Sosyal medyanın diş estetiği üzerindeki derin yansıması! Uzmanlar anlattı

Son yıllarda estetik diş hekimliğine olan ilgi, özellikle genç ve orta yaş gruplarında dramatik bir yükseliş gösterdi. Bu yükselişin ardındaki itici güç, hiç şüphesiz sosyal medya platformlarının bireylerin kişisel algı ve yansımalarını şekillendirmedeki hakim rolü.

Diş hekimleri, hastaların klinikleri, ellerinde "mükemmel" bir gülüş fotoğrafıyla ziyaret ettiğini ve bu görsel standarda ulaşma talebinde bulunduğunu ifade etti.

BİLİMSEL VERİLER VE DİJİTAL BASKI

Konuyla ilgili bilimsel araştırmalar, sosyal medyadaki sürekli görsel akışın ve özçekim (selfie) kültürünün, beden algısı üzerinde doğrudan bir etki oluşturduğunu gösterdi.

Yapılan çalışmalar, sosyal medyada vakit geçiren kişilerin, kendi görünümlerine karşı daha eleştirel bir tutum geliştirdiğini ve estetik müdahalelere daha açık olduğunu ortaya koydu.

Örneğin, Journal of Cosmetic Dentistry dergisinde yayımlanan bir makalede, sanal filtrelerin ve dijital gülüş tasarım araçlarının yaygınlaşmasının, gerçek hayattaki estetik beklentilerini gerçekçi olmayan seviyelere taşıdığı vurgulandı.

UZMAN GÖRÜŞLERİ: "HERKES TEK TİP GÜLÜŞE ULAŞAMAZ"

Uzmanlar, "Gülüş tasarımı talebiyle başvuran hastalarımızın büyük bir kısmı, sosyal medyada gördükleri bir fotoğraf ya da ekran görüntüsüyle geliyor. Teknolojinin sağladığı imkanlarla fotoğraflarda her türlü değişiklik yapılabiliyor, ancak bu 'fotoğraf gülüşü'nün her bireyin yüz yapısına, diş sağlığına ve fonksiyonel ihtiyaçlarına uygun olmadığını anlatmak durumunda kalıyoruz" diye konuştu.

Uzmanlar ise, sosyal medyanın gereksiz estetik taleplerini artırdığına dikkat çekti.

Uzmanlar, "Sağlıklı dişlere sahip bireylerin bile, sırf sosyal medyada popüler olduğu için dişlerini küçültüp zirkonyum kaplama istemeleri ciddi bir problem. Bu, sağlıklı diş dokusuna zarar verme riskini beraberinde getiriyor" uyarısında bulundu.

KÜRESEL BİR EĞİLİM: 'SNAPCHAT DİZMORFİ'

Bu durum, dünya çapında da gözlemlendi. ABD'de Harvard Tıp Okulu uzmanları, özellikle genç yetişkinlerde, sosyal medya filtrelerinin oluşturduğu "mükemmel" görünüme benzemek için estetik müdahaleye yönelme eğilimini tanımlamak için "Snapchat Dizmorfi" terimini kullandı.

Estetik Cerrahi Uzmanı Dr. Michael G. Lee (Los Angeles, ABD), bu eğilimin diş estetiğinde de net bir şekilde görüldüğünü belirtti.

Dr. Lee, "Hastalar artık bir ünlünün gülüşünü değil, dijital olarak filtrelenmiş kendi gülüşlerinin en ideal versiyonunu talep ediyor. Bizim görevimiz, bu dijital algı ile gerçek sağlık ve fonksiyon arasındaki dengeyi kurmaktır" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya, bireylerin dış görünüşlerine yönelik baskıyı artırarak, estetik gülüş ihtiyacını adeta yüksek bir talep haline getirdi.

Uzmanlar, sağlık ve fonksiyonun, geçici görsel mükemmeliyetin önünde tutulması gerektiği konusunda hemfikir.