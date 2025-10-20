Sosyal medyanın gizli faturası: Ücretsiz platformların korkutan gerçeği! Sadece verinizi değil, beyninizi de kontrol ediyor

GÖRÜNMEZ BEDEL ORTAYA ÇIKTI

Sosyal medya platformlarının sunduğu "ücretsiz" cazibenin temelinde, kullanıcıların hayatının her anının titizlikle takip edilip ticarileştirildiği devasa bir gözetim ekonomisi yatmaktadır. Bu platformları kullanan herkesin bir "ürüne" dönüştüğü savı yıllardır dile getiriliyordu, ancak son dönemde ortaya çıkan uzman görüşleri ve bilimsel bulgular, kontrol mekanizmasının ne denli derin olduğunu gözler önüne serdi.