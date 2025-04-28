Sosyal medyanın gölgesinde ölümcül takıntı! Aynadaki yalan

Sosyal medya platformlarında kusursuz bedenlerin sergilenmesi, milyonlarca genci yanlış beden algısının pençesine sürükledi. Uzmanlar, bu algının anoreksiya nervoza gibi ciddi yeme bozukluklarını tetikleyerek, fiziksel ve psikolojik sağlığı tehdit ettiğini ve hatta ölümle sonuçlanabileceğini belirtti. Özellikle 12-20 yaş arası genç kızlarda yedi kat daha fazla görülen bu hastalık, sosyal medya ve çevresel baskılarla giderek yaygınlaştı.

Bilimsel araştırmalar ve uluslararası uzman görüşleri, erken müdahale, psikolojik destek ve toplumsal farkındalığın, bu ölümcül sorunun üstesinden gelmede kritik olduğunu ortaya koydu.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR: YANLIŞ BEDEN ALGISININ ÖLÜMCÜL YÜZÜ

Anoreksiya nervoza, kişinin gerçekte zayıf olmasına rağmen kendini kilolu algılaması sonucu ortaya çıkan psikolojik kökenli bir yeme bozukluğu.

The Lancet Psychiatry dergisinde yayımlanan bir çalışma, anoreksiyanın ölüm oranının diğer psikiyatrik bozukluklara kıyasla beş kat daha yüksek olduğunu gösterdi.

Araştırmanın baş yazarı, İngiltere’deki King’s College London’dan psikiyatrist Prof. Dr. Janet Treasure, “Anoreksiya, kalp yetmezliği, organ hasarı ve elektrolit dengesizlikleri gibi komplikasyonlarla ölümcül olabilir. Erken teşhis ve tedavi, hayatta kalma şansını artırıyor” dedi.

Çalışma, anoreksiya hastalarının yüzde 20’sinin 20 yıl içinde hayatını kaybettiğini ortaya koydu.

Journal of Abnormal Psychology’de yayımlanan bir başka araştırma, sosyal medyanın ideal beden algısını körükleyerek anoreksiya vakalarını artırdığını gösterdi.

Çalışma, Instagram ve TikTok gibi platformlarda “zayıf beden” odaklı içeriklere maruz kalan gençlerin, beden memnuniyetsizliği ve yeme bozukluğu geliştirme riskinin yüzde 30 daha yüksek olduğunu buldu.

ABD’deki Stanford Üniversitesi’nden psikolog Dr. Sarah Adler, “Sosyal medya, gençlerde mükemmeliyetçi bir beden algısı oluşturuyor. Filtreli görüntüler ve ‘fit’ yaşam tarzı propagandası, özellikle ergenlerde özgüveni zedeliyor” dedi.

Beden algısı bozukluğunun nörobiyolojik temelleri de araştırıldı. Biological Psychiatry dergisinde yayımlanan bir çalışma, anoreksiya hastalarında serotonin sistemindeki düzensizliklerin, takıntılı kilo verme davranışlarını tetiklediğini gösterdi.

Avustralya’daki Monash Üniversitesi’nden nörobilimci Dr. Claire Foldi, “Serotonin geri alım inhibitörleri (SSRI’lar), anoreksiya tedavisinde destekleyici bir rol oynayabilir, ancak psikoterapi olmadan kalıcı iyileşme sağlamak zor” dedi.

Çalışma, anoreksiya hastalarının yüzde 50’sinin bilişsel davranışçı terapi (BDT) ile semptomlarında iyileşme gösterdiğini belirtti.

YABANCI UZMAN GÖRÜŞLERİ: SOSYAL MEDYA VE PSİKOLOJİK BASKI

Uluslararası uzmanlar, yanlış beden algısının sosyal medya çağında bir salgın haline geldiğini vurguladı.

ABD’deki Harvard Columbia Üniversitesi’nden psikolog Dr. Cynthia Bulik, “Sosyal medya, genç kızları sürekli bir karşılaştırma döngüsüne sürükledi. ‘İdeal beden’ algısı, anoreksiyayı tetikleyen en büyük faktörlerden biri” dedi.

Dr. Bulik, ailelerin çocuklarının sosyal medya kullanımını izlemesi ve sağlıklı beden algısını teşvik etmesi gerektiğini belirtti. International Journal of Eating Disorders’da yayımlanan bir çalışması, ebeveynlerin olumlu beden imajı mesajlarının, gençlerde yeme bozukluğu riskini yüzde 25 azalttığını gösterdi.

İngiltere’deki Oxford Üniversitesi’nden psikiyatrist Dr. Rebecca Park, anoreksiyanın tedavi edilmediğinde kalıcı sağlık sorunlarına yol açtığını söyleyerek, “Anoreksiya, kemik erimesi, kısırlık ve kalp ritim bozuklukları gibi komplikasyonlara neden olabilir. Ancak erken dönemde psikoterapi ve beslenme danışmanlığı, tam iyileşme sağlayabilir” dedi.

Dr. Park, aile temelli terapi (FBT) gibi yöntemlerin, özellikle ergenlerde etkili olduğunu ekledi.

Kanada’daki Toronto Üniversitesi’nden sosyolog Dr. Sarah Gammage, sosyal medyanın kültürel etkilerine dikkat çekerek, “Batı kültüründeki ‘zayıf olma’ ideali, gençlerde beden algısı bozukluğunu körüklüyor. Sosyal medya, bu ideali küresel bir takıntıya dönüştürdü” dedi.

Social Science & Medicine dergisinde yayımlanan bir çalışma, sosyal medya kullanımının yoğun olduğu ülkelerde anoreksiya prevalansının yüzde 15 daha yüksek olduğunu gösterdi.

ANOREKSİYAYLA MÜCADELE İÇİN PRATİK ÖNERİLER

Uzmanlar, yanlış beden algısı ve anoreksiyayla mücadele için şu adımları önerdi:

Sosyal Medyayı Sınırlayın: Günde 1-2 saatle sınırlı sosyal medya kullanımı, beden algısı üzerindeki baskıyı azaltır.

Psikolojik Destek Alın: Bilişsel davranışçı terapi (BDT) veya aile temelli terapi, anoreksiya tedavisinde etkilidir.

Sağlıklı Rol Modeller Seçin: Vücut pozitifliği (body positivity) mesajları veren hesapları takip edin.

Aile Desteği Sağlayın: Ebeveynler, çocuklarına sağlıklı beden imajı ve özgüven aşılamalı.

Erken Müdahale Edin: Kilo kaybı, yemek reddi veya takıntılı diyet gibi belirtiler fark edilirse hemen bir uzmana başvurun.

Beslenme Danışmanlığı Alın: Dengeli beslenme planları, fiziksel sağlığı destekler ve iyileşmeyi hızlandırır.

YANLIŞ BEDEN ALGISINA KARŞI BİLİNÇLİ MÜCADELE

Yanlış beden algısı, sosyal medyanın körüklediği bir psikolojik tuzak. Anoreksiya nervoza, gençlerin hayatını tehdit eden ölümcül bir sonuç olarak karşımıza çıktı.

Bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri, erken teşhis, psikoterapi ve toplumsal farkındalıkla bu sorunun üstesinden gelinebileceğini gösterdi.