Günümüzde sosyal medya, özellikle gençlerin günlük hayatının vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Instagram, TikTok, Twitter gibi platformlar iletişim ve eğlence sağlarken, aşırı kullanım ciddi zararlar getiriyor. Bilimsel araştırmalar, sosyal medyanın mental sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini ortaya koyuyor.

Birçok çalışma, günde 3 saatten fazla sosyal medya kullanan gençlerde depresyon ve anksiyete riskinin iki kat arttığını gösteriyor. Örneğin, ABD’de yapılan araştırmalarda, gençlerin sürekli beğeni ve yorum beklentisi özgüveni düşürüyor, kıskançlık ve yalnızlık hissi yaratıyor. Türkiye’de de benzer bulgular var: Aşırı kullanım uyku bozukluklarına yol açıyor, çünkü mavi ışık melatonin hormonunu engelliyor.

Siber zorbalık en büyük tehlikelerden biri.

Gençler anonim hesaplar üzerinden hakaret ve tacize maruz kalıyor, bu da intihar düşüncelerini tetikleyebiliyor. Ayrıca, filtreli fotoğraflar ve mükemmel hayat paylaşımları beden algısını bozuyor, yeme bozukluklarını artırıyor.

Uzmanlar, FOMO (fırsat kaçırma korkusu) sendromunun stres yarattığını belirtiyor. Gençler başkalarının hayatlarıyla kıyaslanarak mutsuz oluyor. Akademik başarı düşüyor, dikkat dağınıklığı artıyor.

Sonuç olarak, sosyal medya bilinçsiz kullanıldığında bağımlılık yapıyor ve gerçek ilişkileri zayıflatıyor. Ebeveynler kullanım süresini sınırlamalı, gençler ise dijital detoks yapmalı. Bilinçli kullanım, bu zararları minimize edebilir.