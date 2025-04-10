Sosyal medyanın liderleri değişti

Mart ayında sosyal medyada en çok konuşulan oyuncular belli oldu. Aylardır kadın oyuncular arasında zirvede bulunan Sıla Türkoğlu, yerini Afra Saraçoğlu’na bırakırken Şubat ayında zirvede bulunan Gökberk Yıldırım ise, Mart ayında liderlik koltuğunu Mert Ramazan Demir’e devretti.

Medya Takip Merkezi’nin profesyonel sosyal medya dinleme ve ölçümleme servisi DigiLUP tarafından açıklanan verilere göre, hakkında 1 milyondan fazla ileti paylaşılan Afra Saraçoğlu, Mart ayını zirvede tamamladı. Onu sırasıyla Sıla Türkoğlu, Cemre Arda, Melis Sezen, Demet Özdemir, Hafsanur Sancaktutan, Aybüke Pusat, Su Burcu Yazgı Coşkun, Leyla Tanlar ve Sinem Ünsal takip etti.

Erkek oyuncularda ise 1 milyon 400 binden fazla hakkında ileti paylaşılan Mert Ramazan Demir, listenin ilk sırasında kendine yer buldu. Demir’i sırasıyla Halil İbrahim Ceyhan, Alp Navruz, Gökberk Yıldırım, Mert Yazıcıoğlu, Aras Bulut İynemli, Burak Deniz, Burak Tozkoparan, Aras Aydın ve Ozan Akbaba’nın takip ettiği görüldü.

‘Chicago Müzikali’, İstanbul’a geliyor

Broadway’in en uzun soluklu müzikali ‘Chicago’, 15-20 Nisan’da 8 özel performansla Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde izleyicisiyle buluşuyor.

Avrupa turnesi kapsamında İstanbul’a gelecek olan bu unutulmaz prodüksiyon, West End ve Broadway’in en seçkin isimlerinden oluşan kadrosuyla sahne alacak. 1920’lerin ışıltılı dünyasında geçen yapım, suç, tutku ve şöhret dolu hikayesiyle seyircilere büyüleyici bir deneyim sunacak.

John Kander’ın müzikleri, Fred Ebb’in şarkı sözleri ve Bob Fosse’un ikonik dokunuşuyla Broadway’in orijinal prodüksiyonu olan ‘Chicago’, içinde ‘Razzle Dazzle’, ‘Cell Block Tango’ ve ‘All That Jazz’ gibi unutulmaz şarkıları barındırıyor.

Müge Anlı ile ‘Güven Bana’ başlıyor

Müge Anlı’nın sunuculuğunu yapacağı bilginin, stratejinin ve güvenin bir arada olduğu yarışma ‘Güven Bana’, yakında atv’de başlıyor.

Bu yarışmada kazanmak için bilmek yeterli değil, güvenmek ve güven vermek de gerekiyor. Daha önce hiç tanışmamış iki yarışmacı, stüdyoda büyük ödül için yarışacak.

Stüdyoya aileleriyle gelen yarışmacıların tek sınavı bilgi düzeyleri değil, güven düzeyleriyle de ilgili. Çünkü beraber verdikleri cevaplarla ortadaki para ödülü büyüyor.