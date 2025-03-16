Sosyal medyanın parlayan yıldızı aşkı için Barcelona'da

Alman influencer ve içerik üreticisi Laura Abla, sosyal medya platformlarında büyük bir takipçi kitlesine ulaştı. TikTok’ta 361 binden fazla takipçisi bulunan 26 yaşındaki Laura, günlük yaşamını ve samimi sohbetlerini takipçileriyle paylaşıyor. İçeriklerinde futbolcu sevgilisi Dani Olmo’yu sık sık göstermese de ikilinin ilişkisi geniş bir kesimin ilgisini çekiyor.

Laura, Almanya’nın Ostfriesland bölgesinde doğdu ve kısa sürede sosyal medyada popüler hale geldi. 2024'ün başlarında, İspanyol futbolcu Dani Olmo ile ilişkisini resmen duyurdu. Olmo’nun RB Leipzig’den Barcelona’ya transfer olmasıyla birlikte Laura da Berlin’den Barcelona’ya taşındı. Yeni bir şehirde hayat kurmaya çalışırken, TikTok üzerinden takipçilerine yeni arkadaşlar edinme deneyimlerini anlatıyor.

ÜNLÜ ETKİNLİKLERDE KENDİNİ YABANCI HİSSEDİYOR

Başarılı bir influencer olarak Laura, lüks moda etkinliklerine, gösterişli davetlere ve özel partilere katılıyor. Ancak bu ortamda kendini çoğu zaman yabancı hissettiğini söylüyor. Röportajlarında, neredeyse her gün "imposter sendromu" yaşadığını dile getiriyor.

Laura, sadece bir influencer değil, aynı zamanda podcast yapımcısı ve spor programlarında yer alan bir figür. Kendi Pilates programının yüzü olan genç kadın, moda dünyasında da adından söz ettiriyor. Hayranları, onun doğal ve samimi tarzını çok seviyor ve ona sık sık destek mesajları gönderiyor.