Sosyal medyanın yeni makarası. Bakan bir daha bakıyor

Haftalardır konuşulan seçim tarihi, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla resmileşti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anayasa'nın 116'ncı maddesinin kendisine verdiği yetkiye dayanarak, seçimlerin 14 Mayıs'ta yenilenmesine karar verdi. Karar, Erdoğan'ın imzasının ardından Resmi Gazete'de yayımlandı.
Tüm partilerde seçim çalışmaları son sürat devam ederken sosyal medyada da ‘seçim geyikleri’ başladı.
Siyasi isimlerin farklı partilerin afişlerinde yer aldığı fotoğraflar sosyal medyada günün en çok konuşulanları arasına girdi.
DEVA Partisi lideri Ali Babacan’ın Türkiye İşçi Partisi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun AKP, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın CHP, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun MHP posterlerinde yer alan görselleri binlerce kez paylaşıldı.
İşte o fotoğraflar: