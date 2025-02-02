Sosyal medyanın yeni sanatçısı: Dani Vinci’nin başarı dolu yolculuğu

Uzun yıllardır sanatla ilgilenen Daniela, hayalini gerçeğe dönüştürerek tam zamanlı sanatçı olmayı başardı. İlk başlarda öğrenci yurdundaki küçük bir odada resim yapan sanatçı, şimdi eserlerini dünya çapında takipçileriyle paylaşıyor.

Sanata olan ilgisi çocuk yaşlarda başlayan Daniela, ilk kez babasıyla birlikte akrilik boyalar alarak resme başladı. Moleküler biyoloji eğitimi aldığı yıllarda bile sanat onun için vazgeçilmez bir tutkuydu. Eşiyle tanıştıktan sonra Almanya’ya taşınan sanatçı, burada da resim yapmaya devam etti. Zamanla sosyal medyada aktif hale gelen Daniela, paylaşımlarıyla büyük ilgi topladı.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK YÜKSELİŞ

Sanat kariyerine cosplay ve modellik yaparak adım atan Daniela, zamanla sanata olan ilgisini ön plana çıkardı. Instagram’da 320.000’den fazla takipçisi bulunan sanatçı, TikTok’ta da 100.000’in üzerinde kişi tarafından takip ediliyor. Sosyal medya sayesinde daha geniş bir kitleye ulaşan Daniela, sanatıyla insanları büyülemeye devam ediyor.

Resimlerinde genellikle fantastik figürler ve anime temalarına yer veren sanatçı, akrilik dökme (pouring) tekniğini kullanarak benzersiz eserler yaratıyor. Boyaları tuvale dökerek farklı renklerin birleşmesini sağlayan Daniela, bu teknik sayesinde özgün bir tarz oluşturdu. “Bu yöntemi keşfetmek benim için bir dönüm noktası oldu” diyen sanatçı, farklı teknikler denemeye de açık olduğunu belirtiyor.

TWİTCH ÜZERİNDEN CANLI YAYINLAR

Sanatçının resim yaparken harcadığı zaman 40 ila 70 saat arasında değişiyor. Bu süreci takipçileriyle paylaşmak isteyen Daniela, Twitch platformunda canlı yayınlar yaparak çalışmalarını anbean izleyicilerine aktarıyor. Genellikle oyun içeriklerinin ağırlıkta olduğu bu platformda sanat yayını yapmak alışılmışın dışında bir durum olsa da, takipçilerinden büyük ilgi görüyor.

“Bazen eserlerim doğrudan Twitch üzerinden satın alınıyor. İnsanlar resmin yapım sürecini izledikçe, emek ve detayları daha iyi anlıyorlar” diyen Daniela, bu platformun sanatçılar için büyük bir fırsat sunduğunu düşünüyor.

SANAT VE SANATÇI BİR BÜTÜNDÜR

Sosyal medyada aktif olan sanatçı, zaman zaman eleştirilere de maruz kalıyor. “Cosplay ve modellikle başladığım için bazı kişiler benim sanatımı değil, sadece görünüşümü ön plana çıkardığımı düşünüyor” diyen Daniela, sanatçının ve sanat eserinin ayrılmaz bir bütün olduğuna inanıyor. Güzel sanatçı “Kimi çevreler sanatçının görünürlüğünün gereksiz olduğunu düşünüyor. Ancak sanatçının kim olduğu, sanatına da anlam katıyor. İnsanlar sadece resmi değil, arkasındaki hikâyeyi de görmek istiyor” diye ekliyor.

SÜRPRİZ EVLİLİK TEKLİFİ VE YENİ HEDEFLER

Daniela’nın hayatındaki en unutulmaz anlardan biri, 2021 yılında televizyonda yaşadığı sürpriz oldu. Ünlü Alman televizyon programı Late Night Berlin’de, sunucu Klaas Heufer-Umlauf ve ünlü müzisyen Cro’nun yardımıyla eşi ona canlı yayında evlenme teklif etti. YouTube’da bir milyondan fazla izlenen bu özel an, sanatçının hayatında önemli bir dönüm noktası oldu. “Her yıl evlilik yıldönümümüzde bu videoyu izleyerek o anları tekrar yaşıyoruz” diyor.

Şimdi sanat kariyerinde yeni bir adım atmaya hazırlanan Daniela, Graz’da kendi sergisini açmayı planlıyor. “Kendi sergimi düzenlemek benim için büyük bir adım olacak. İlk kez böyle bir deneyim yaşayacağım” diyen sanatçı, sanat yolculuğuna tutkuyla devam ediyor.