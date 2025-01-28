Sosyal medyanın yeni trendi: Adana çikolatası yok satıyor

Düzenleme: Kaynak: İHA
Sosyal medyanın yeni trendi: Adana çikolatası yok satıyor

Sosyal medyanın furya haline getirdiği Dubai çikolatasının yerini 'yerli ve milli' çikolata olan Adana çikolatası salladı. Adana çikolatası ilgi görmeye devam ediyor. Tatlıcı Zeynep Geyik anlattı.

Sosyal medyada yapılan paylaşımlar sayesinde popülerleşen Dubai çikolatası, 2024 yılının en çok tüketilen ürünleri arasında yer aldı. Ancak her popülerlik gibi Dubai çikolatasının ünü de bitmeye başladı.

Adanalı tatlıcı Zeynep Geyik ise popüler ürünün içerisindeki Kilis'in coğrafi işaret belgesiyle tescilli "Cennet Çamuru'nu yeniden yorumlayarak Adana Çikolatası yaptı. Yaklaşık 3 aydır menüde olan ve adeta yok satan Adana çikolatası, "yerli ve milli" bir tat olarak tüketilmeye devam ediyor.

"ADANA ÇİKOLATASI OLMASI NEDENİYLE İLGİ GÖRÜYOR"

Zehra Geyik, gösterişli ambalajıyla satılan Adana çikolatası hakkında konuştu. Geyik, "Kilis'in Cennet Çamuru ile Dubai çikolatası furyası çıkmıştı. Bizde onu kendi işletmemizde Adana çikolatası olarak satışını yapıyoruz.

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Bu ürün menümüzde de var ve yoğun talep görüyoruz. Satışlarımız çok güzel. Her gelen müşteride beğeniyor ve adının Adana çikolatası olması nedeniyle çok ilgi görüyor" ifadelerini kullandı.

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"DUBAİ ÇİKOLATASI FURYASI BİTTİ"

Dubai çikolatası furyasının bittiğine vurgu yapan Geyik, "Dubai çikolatası furyası bitti ama bizim Adana çikolatası furyamız devam ediyor. Haftanın 4-5 günü Adana çikolatası ağırlıklı çalışıyoruz. Yoğun bir rağbet görüyoruz" dedi.

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Sosyal medyanın yeni trendi: Adana çikolatası yok satıyor

Sosyal medyanın yeni trendi: Adana çikolatası yok satıyor

Sosyal medyanın yeni trendi: Adana çikolatası yok satıyor

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