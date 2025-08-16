Sosyal medyanın yeni tuzak! Dijital çılgınlık alarm veriyor

Sosyal medya platformlarında hızla yayılan "Italian Brainrot" akımı, çocuklar ve gençler arasında popülerlik kazanırken, ebeveynler ve uzmanlar arasında ciddi bir endişe dalgası oluşturdu.

Yapay zeka tarafından üretilen absürt karakterler ve sahte İtalyanca isimlerle süslenen bu içerikler, ilk bakışta masum bir eğlence gibi görünse de, bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri, bu trendin çocuklar üzerindeki potansiyel zararlarını gözler önüne serdi.

Italian Brainrot, TikTok ve Instagram gibi platformlarda ortaya çıkan bir internet fenomeni olarak tanımlanıyor. Bu akım, yapay zeka ile üretilmiş tuhaf karakterlerin, örneğin Nike ayakkabı giyen üç bacaklı bir köpekbalığı (Tralalero Tralala) ya da timsah ve bombardıman uçağı karışımı bir yaratık (Bombardiro Crocodilo) gibi absürt figürlerin, sahte İtalyanca isimler ve abartılı aksanlarla birleştirildiği videolarla karakterize ediliyor. Bu içerikler, neon renkler, hızlı kurgular ve kulağa hoş gelen ama anlamsız sözlerle genç izleyicileri adeta büyüldü.

Oxford Üniversitesi tarafından "Yılın Kelimesi" seçilen "brain rot" terimi, düşük kaliteli dijital içeriklerin zihinsel sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini ifade etti. Italian Brainrot, bu kavramın en yeni ve en kaotik örneklerinden biri olarak dikkat çekti.

Almanya merkezli İtalyan animatör ve eğitmen Fabian Mosele, Italian Brainrot’un çocuklar için bir tür "dijital pamuk şekeri" olduğunu belirtti. Mosele’ye göre, bu akım, çocukların yenilik arayışı ve risk alma eğilimlerini besledi.

Mosele, "İtalyanca, kulağa komik gelen bir dil. Anlamsız naberler ve tekerlemeler, çocukların taklit etmesi için kolay bir malzeme sundu. Üstelik yapay zeka araçlarıyla herkes kendi versiyonunu üretebiliyor, bu da çocuklar için bir tür asi bir ifade biçimi" dedi.

Amerikalı lisanslı aile terapisti Cheryl Eskin, çocukların bu içeriklere olan ilgisini, ergen beyninin yenilik ve isyan arzusuna bağladı. Eskin, "Bu içerikler, hızlı, kaotik ve filtresiz. Çocukların gelişimsel olarak risk almaya yatkın beyinleri için tam bir uyarıcı. Ancak bu kadar yoğun içerik tüketimi, dikkat eksikliği, duygu durum dalgalanmaları ve sakinleşme zorluklarına yol açabilir" uyarısında bulundu.

Bilimsel çalışmalar, Italian Brainrot gibi hızlı tempolu ve aşırı uyarıcı içeriklerin çocuklar üzerindeki etkilerini endişe verici bulgularla ortaya koydu.

Frontiers in Human Neuroscience’de yayımlanan bir çalışmada, kısa formatlı videoların (TikTok, YouTube Shorts gibi) sürekli tüketiminin, dikkat fonksiyonlarını olumsuz etkilediği ve bilişsel aşırı yüklenmeye neden olduğu belirtildi.

Araştırma, bu tür içeriklerin beynin ödüllendirme mekanizmalarını aşırı uyardığını ve dopamin salınımını artırarak bağımlılık benzeri davranışlara yol açabileceğini gösterdi.

Frontiers in Psychology’de yayımlanan bir başka çalışma, kısa formatlı video bağımlılığının, üniversite öğrencilerinde akademik erteleme (procrastination) davranışını artırdığını ortaya koydu.

Kenyalı danışman psikolog Joy Maele, Italian Brainrot’un çocuklarda bilişsel ve duygusal sorunlara yol açabileceği konusunda uyardı.