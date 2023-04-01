Özge Ulusoy'un son hali gündem oldu. Sosyal medyayı ikiye böldü

Manken ve sunucu Özge Ulusoy'un son hali sosyal medyanın gündemine düştü.

Yıllar içindeki değişimi sık sık konuşulan Özge Ulusoy'un yüzündeki değişiklik takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Yakın zamanda babasını trafik kazasında kaybeden Özge Ulusoy aşırı zayıflamıştı.

Özge Ulusoy son olarak geçtiğimiz günlerde bir güzellik merkezine gitti ve oradan paylaşımlar yaptı.

Yüzüne işlemler yaptıran Özge Ulusoy'un son hali takipçilerini üzdü. Değişimi hakkında "Bugüne dek yüzüme bıçak değmedi. Sadece botoks ve dolgu yaptırıyorum" yorumunda bulunan Özge Ulusoy, geçtiğimiz aylarda estetik ameliyatı olduğunu açıklamıştı.

Yakın zamanda babasını trafik kazasında kaybeden Özge Ulusoy aşırı zayıflamıştı. Uzun yıllardır modellik yapan ve şimdilerde sunuculuk da yapan Özge Ulusoy'un son paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü.

Yüzüne işlemler yaptıran Özge Ulusoy'un son hali takipçilerini üzdü. Estetiği bırakması istendi.

