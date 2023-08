Sosyal medyayı ikiye bölen ilişki sözleşmesi

ABD'nin Teksas eyaletinde yaşayan Devon Motley'in erkek arkadaşı Geren Gathright'a kendisini aldatmaması ve ayrılmaması için sözleşme imzalattı. Sözleşmeyi sosyal medyada paylaşan devon, yeni bir tartışma yarattı.

SOSYAL MEDYA KULLANICILARI İKİYE BÖLÜNDÜ

Bazı kesim bu olayı çılgınca ve psikopatça görürken bir diğer kesim ise imzalanan sözleşmenin iyi bir fikir olduğunu öne sürerek sözleşmenin bir kopyasını istediler.

EYLÜL 2024'DEN ÖNCE AYRILMAK YASAK



Yapılan araştırmalar uzak mesafeye yaşayan çiftlerin çoğunun ortalama 4 ay sonra ilişkilerini sonlandırdıklarını gösteriyor.



Devon Motley-Geren Gathright çifti ilişkilerini bu sondan kurtarmak için çareyi ortak bir sözleşme imzalamakta buldular.

Çiftin içlerinden birinin aldatması ya da telefonlara cevap vermemesi durumunda karşı tarafı dava etmesine olanak tanıyan sözleşmeye göre ne Devon ne de Geren ilişkiyi Eylül 2024'ten önce sonlandıramıyor.

7/24 KONUM PAYLAŞIMI ZORUNLU



Sözleşmeye göre her iki taraf da 7/24 konumunu paylaşmak, gelen çağrıları yanıtlamak ve sürekli temas halinde kalmak zorunda:



"Telefon konumları her zaman açık olmak zorundadır. Görülen her çağrının yanıtlanması gerekir. Günlük en az bir kere arama zorunluluğu vardır."



HEDİYE GÖNDERME ZORUNLULUĞU



Çiftin anlaşmasına göre yaşadıkları her tartışma çözümle, özür dilemeyle ve sevgi dolu bir kapanışla sonuçlanmak zorunda.



Bu kapsamda sözleşmede çiftin birbirlerinin evine hediye göndermesinin zorunlu olduğu belirtiliyor.

İLİŞKİDEN ŞİKAYET ETMEK YASAK



Çiftin sosyal medyada video yayınlayarak övündüğü sözleşmeye göre, taraflardan herhangi birinin karşı tarafı aldatması, sevgilisi hakkında kötü konuşması, ilişkilerinden şikayet etmesi sözleşme ihlali olarak kabul ediliyor ve karşı tarafa dava açma hakkı doğuyor.



1.4 MİLYONDAN FAZLA KEZ İZLENDİ! SÖZLEŞME ÖRNEĞİNİ SATIŞA ÇIKARDI



Uzmanlar şimdiye kadar 1,4 milyondan fazla izlenen viral videoda yer alan sözleşmenin noter tasdikli olmadığı için yasal olarak bağlayıcı olmadığını belirtse de, bu fikir pek çok kişiye cazip gelmiş gibi görünüyor.



Yorumculardan biri fikrin dahice olduğunu belirtti ve kadından sözleşme örneğini istedi. Başka bir yorumcu 'Keşke benim de aklıma gelseydi' dedi ve ekledi: 'Sözleşme örneğini yükleyin ki biz de kullanabilelim'



Devon gelen talepler üzerine sözleşme örneğini 5,99 dolara satışa çıkaracağını duyurdu.