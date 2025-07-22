Sosyal medyayı ikiye bölen tartışma! 39 metrekare ev yeterli mi yoksa adeta bir kümes mi?

İlk projesinin "En küçük 1+1 evler 80 metrekareyken 39 metrekare 1+1 evler yapmak" olduğunu söyleyen Timur, bu evlerin ev sahipleri ve yatırımcılar için avantajını anlattı: "Bu evler hem çabuk doluyor, boş kalmıyor. Hem de çabuk boşalıyor. Yani her sene kiralayabiliyorsunuz. Bu da bu devirde çok önemli bir şey."



CNBC-e'de evlerin gittikçe küçüleceği ve daha verimli alanlar planlanacağını kaydeden Erdem Timur'un sözleri son günlerde sosyal medyada en çok yorumlanan içerikler arasına girdi.



Kimi sosyal medya kullanıcıları küçük evlerin yeteceğini söylerken kimi kullanıcılar ise "Kümes gibi yerlerde yaşamanın normalleştirilmemesi" gerektiğini savundu.



Kimi sosyal medya kullanıcıları sözleri nedeniyle Erden Timur'a yüklenirken kimi sosyal medya kullanıcıları ise Erden Timur'un sadece mevcut durumu anlattığını ve yanlış bir söylemediğini öne sürdü.



