Sosyal medyayı sallayan Okan Buruk animasyonu: Fenerbahçeli taraftarlar paylaşıyor

Kaynak: Haber Merkezi
Sosyal medyayı sallayan Okan Buruk animasyonu: Fenerbahçeli taraftarlar paylaşıyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho'nun tartışmalara neden olan sözleri sonrası sosyal medyada yapılan paylaşımlar dikkat çekti. Fenerbahçeli taraftarlar, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile ilgili olay animasyon paylaştı.

Galatasaray ile Fenerbahçe’nin golsüz berabere kaldığı maç sonrası açıklama yapan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho’un sözleri büyük tartışmalara neden oldu. Portekizli teknik adam, "Hakeme de teşekkür etmeliyim. Bahsettiğim pozisyonda, rakip yedek kulübesindeki herkes başında maymun gibi zıplıyordu” dedi.

Galatasaray ise Mourinho’nun sözlerine sert tepki gösterdi. Mourinho’nun sözlerinin ırkçı ifadeler taşıdığının altı çizilirken “Jose Mourinho hakkında bu ırkçı söylemleri nedeniyle savcılığa suç duyurusunda bulunacağımızı, UEFA ve FIFA nezdinde de şikayetçi olacağımızı bildiririz” ifadeleri yer aldı.

Maç sonrası yaşanan söz düellosu sosyal medyada da geniş yer buldu. Galatasaraylı taraftarlar Mourinho’yu ırkçılıkla suçlarken Fenerbahçeli taraftarlar ise Portekizli teknik adamın ırkçılık yapmadığını belirterek Okan Buruk’un maçtaki görüntülerini paylaştı.

Öte yandan paylaşımlardan biri ortalığı ayağa kaldırdı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile ilgili yapılan bazı paylaşımlar şöyle:

Son Haberler
Vincic’in derbi performansı Slovenya’da manşetlerde: “Göz kamaştırdı” dediler
Vincic’in derbi performansı Slovenya’da manşetlerde: “Göz kamaştırdı” dediler
Mersin’de sürücü otomobilin içinde sıkıştı!
Mersin’de sürücü otomobilin içinde sıkıştı!
Tetikçiler azmettiriciyi suçladı! Sağlık kabinine haraç kurşunu
Tetikçiler azmettiriciyi suçladı! Sağlık kabinine haraç kurşunu
26 yıl hapis cezası aranıyordu, Balıkesir'de yakalandı
26 yıl hapis cezası aranıyordu, Balıkesir'de yakalandı
Diploma soruşturmasına İBB'den belgeli yanıt!
Diploma soruşturmasına İBB'den belgeli yanıt!