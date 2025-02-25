Sosyal medyayı sallayan Okan Buruk animasyonu: Fenerbahçeli taraftarlar paylaşıyor

Galatasaray ile Fenerbahçe’nin golsüz berabere kaldığı maç sonrası açıklama yapan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho’un sözleri büyük tartışmalara neden oldu. Portekizli teknik adam, "Hakeme de teşekkür etmeliyim. Bahsettiğim pozisyonda, rakip yedek kulübesindeki herkes başında maymun gibi zıplıyordu” dedi.

Galatasaray ise Mourinho’nun sözlerine sert tepki gösterdi. Mourinho’nun sözlerinin ırkçı ifadeler taşıdığının altı çizilirken “Jose Mourinho hakkında bu ırkçı söylemleri nedeniyle savcılığa suç duyurusunda bulunacağımızı, UEFA ve FIFA nezdinde de şikayetçi olacağımızı bildiririz” ifadeleri yer aldı.

Türkiye’de çalışmaya başladığından beri düzenli olarak Türk insanını aşağılayıcı sözler sarf eden Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, bugün ahlak dışı ifadelerine insanlık dışı söylemleri de eklemiştir.



Jose Mourinho hakkında bu ırkçı söylemleri nedeniyle savcılığa suç… pic.twitter.com/wwwoE9zrHD — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) February 24, 2025

Maç sonrası yaşanan söz düellosu sosyal medyada da geniş yer buldu. Galatasaraylı taraftarlar Mourinho’yu ırkçılıkla suçlarken Fenerbahçeli taraftarlar ise Portekizli teknik adamın ırkçılık yapmadığını belirterek Okan Buruk’un maçtaki görüntülerini paylaştı.

Öte yandan paylaşımlardan biri ortalığı ayağa kaldırdı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile ilgili yapılan bazı paylaşımlar şöyle: