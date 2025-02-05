Sosyal Yardım Desteği Parası 1000 TL yükseltildi! Kimlere verilecek?

Belediye Başkanı Dursun Mirza, Bandırma Belediyesi Sosyal Marketi’ni ziyaret etti. Vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Mirza, Belediye'nin sosyal yardımlarını artırarak daha fazla kişiye ulaşmayı hedeflediklerini belirtti.

"Bin 300 ihtiyaç sahibi hemşehrimiz, ihtiyaçlarını daha rahat karşılayabilecek"

Başkan Mirza, "Çocukların sağlıklı gelişimini desteklemek amacıyla her ay ailelere sağlanan 4 litre süt desteği devam ederken, sosyal yardım kartlarında da önemli bir artış yapıldı. Daha önce 700 TL olarak belirlenen sosyal yardım kartları, 1000 TL’ye yükseltildi. Böylece bin 300 ihtiyaç sahibi hemşehrimiz, temel gıda ve diğer ihtiyaçlarını daha rahat karşılayabilecek" dedi.

Mirza, sosyal yardım kapsamını genişleterek daha fazla vatandaşın temel ihtiyaçlara ulaşmasını sağlamaya devam edeceklerini kaydetti.