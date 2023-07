SOSYAL YARDIM DESTEK KART İŞİ İHALESİNE İLİŞKİN İLAN

Yayın Tarihi: 11 Temmuz 2023 / 00:01

1-) İhale konusu iş, Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Adana Sosyal Destek Kart (SDK) /Sosyal Yardım Sistemi Kurulması Hizmet Alımı İşi,

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen SDK uygulaması kapsamında maddi durumu zayıf vatandaşların kartlarına kart başı ayda belirli bir tutar yüklenerek anlaşmalı iş yerlerinden kendi elektronik para sistemi ile nakdin ayni yardıma çevrilmek suretiyle istedikleri malzemesinin alınması işidir.

2-) İhale şartnamesinde belirtilen alanların tümü için birlikte tek seferde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36'ncı maddesine istinaden Kapalı Teklif Usulü ile 26/07/2023 tarihi Çarşamba günü saat 14:00'de, Reşatbey Mah. Atatürk Cd. Seyhan/Adana 9. Katında bulunan Encümen Toplantı Salonunda, İhale Komisyonu (Encümen) tarafından yapılacaktır.

3-) İşin süresi, 12 (on iki) aydır.

4-) Kart kullanıcıları tarafından yapılan harcama ve gelir elde edilebilecek diğer hizmetler (Dijital cüzdan ile fatura ödeme, kart dolum ve bakiye aktarımı, üye işyeri programlar, teşvik vb. ) üzerinden yapılacak tahsilattan en yüksek kâr oranını teklif edene ihale edilecektir. Söz konusu kâr payı idareye aylık olarak hesaplanıp ödenecektir.

5-) İstekli firma en az 1 (bir) kamu kuruluşunda veya özel kuruluşta kart (en az 1 (bir) Büyükşehir veya 2 (iki) İlçe Belediyesinde hayata geçirmiş olmalıdır)ve üye işyeri operasyonları kapsamında benzer bir projeyi hayata geçirmiş veya iş bitirim belgesi olacaktır.

6-) İşin hizmet bedeli 30.000.000,00 TL olup, geçici teminat tutarı toplamda 900.000,00 TL, kesin teminat tutarı ise toplamda 1.800.000,00 TL’dir. Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya limit dâhili banka teminat mektubu, İdarenin T.C. Vakıflar Bankası Adana Şubesindeki TR 31 0001 5001 5800 7314 8165 26’lu IBAN hesabına ya da Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı veznesine ödenmesi zorunludur. Geçici Teminat makbuzu veya 2886 Sayılı Kanuna göre( mevduat veya katılım bankalarından alacakları) Süresiz geçici teminat mektubu (teminat mektubunda; İhale tarihinin ve hangi ihale için verildiğini içeren bilgilerin ve ihale ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile ayni şubenin limitlerinin de yazılması zorunludur)

7-) Bu işin ihale şartnamesi ve eklerinin satın alındığına dair alındı makbuzu olacaktır.

8-)İsteklilerin kapalı teklif zarflarını 26/07/2023 tarihi Çarşamba günü saat 12:00’e kadar Adana Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığına vermeleri gerekmektedir. ( Yeni Bina 2. Kat)

9-) İstekliler, ihaleye ilişkin şartname ve eklerini Reşatbey Mah. Atatürk Cd. Seyhan/Adana adresindeki Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nda mesai saatleri içinde görebilir veya 2.000,00 TL karşılığında alabilirler. İhaleye katılabilmek için dosya bedeli olan 2.000,00 TL'nin İdarenin T.C. Vakıflar Bankası Adana Şubesindeki TR 11 0001 5001 5800 7264 5544 93 nolu hesaba veya Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı veznesine ödenmesi zorunludur.

10-) İhaleye girenlerin ve sahibi ya da ortağı olduğu firmaların /şirketlerin Belediyemize vadesi geçmiş vergi, resim, harç borcunun bulunmadığına dair Belediyemiz Mali Hizmetler Başkanlığından alınacak Belediyemizde borcu yoktur belgesi



11-) İhalenin yapılacağı yıl içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla; ihaleye katılacaklardan istenilecek belgeler:

A-İstekli Gerçek Kişiyse:

a-Kanuni ikametgâhının olması,

b-Türkiye’de tebligat için adres göstermesi, diğer iletişim bilgilerini bildirmesi,

c- Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişilerin de vekaleten temsil edilmesi halinde noter tasdikli vekalet name

ç-İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyanı vermesi,

d-Nüfus cüzdanı sureti veya TC kimlik nolu nüfus cüzdan fotokopisi,

e- Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge (ihale yılına ait),

f-2886 sayılı Kanuna göre cezalı olmadığına dair belge (Yasaklı Olunmadığına Dair Taahhütname Örneği),

g- İstekliler 6493 sayılı “Ödeme ve Menkul Kıymet Mutakabat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun” kapsamında yetkisi bulunan “Aktif Elektronik Para Kuruluşları” izinlerinin olduğuna dair belgeler veya 5411 sayılı “Bankacılık Kanunu” gereği yetki almış olması ve evrakların ihale dosyasına koyulması gerekmektedir.

ğ- İsteklilerin ihale dosyasında sunulacak olan standart formlardaki şartnamelere uyacaklarına dair noter tasdikli taahhütname teklif dosyasında sunulacaktır.

h- İstekli şirket ise onaylı şirket tüzüğü ile birlikte şirket ortaklarını ve bunların hisse ve görevlerini belirten belge.

ı- Faaliyet süresi ile ilgili beyan ve belgeler

i- İhaleye İş ortaklığı olarak katılacak istekliler standart formlarda bulunan belgeler istenir.

j-İstenen tüm belgeler asıl veya noter tasdikli olmalıdır.



B-İstekli Tüzel Kişiyse:

Ayrıca 11-A-a, 11-A-b, 11-A-c, 11-A-ç, 11-A-d, 11-A-e,11-A-f, 11-A-g, 11-A-ğ, 11-A-h, 11-A-ı, 11-A-i 11-A-j fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge. İdari merkezinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge. (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanması gerekir.) Tüzel kişilerin vekâleten temsil edilmesi halinde noter tasdikli vekâletname ile imza sirküleri



12-) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 6’ncı maddesinde belirtilen kişiler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. Bu hususun sonradan tespit edilmesi halinde sözleşme fesih edilir.

13-)İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekâletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.

14-) İhale komisyonu olarak Adana Büyükşehir Belediyesi Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Belediye Encümeninin ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

15-) İhale kararı, karar tarihinden itibaren en geç 15 iş günü içerisinden İta Amirince onaylanacak veya iptal edilecektir.

16-) İş bu İlan 16 maddeden ibarettir.

İsteklilere ilanen duyurulur.