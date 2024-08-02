Sosyal yardım ödemelerine zam

Düzenleme: Kaynak: ANKA
Sosyal yardım ödemelerine zam

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, yaşlılık, malullük ve ölüm aylıklarına 2 bin 500 lira zam yapıldı.

Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun bugün Resmi Gazete’de yayımlandı.

Bu kararla önemli değişklikler de geldi. Alınan karar kapsamında yaşlılık, malullük ve ölüm aylığı ödenenler ile hak sahiplerinin dosya bazında aldıkları aylık asgari ödeme tutarına zam yapıldı.

Karar doğrultusunda bin 500 lira zam yapılacağı açıklandı.

10 bin lira olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarının 12 bin 500 liraya yükseltilmesini içeren kararname Resmi Gazete’de yayımlandı.

im-21635.jpg

slilis.jpg

Son Haberler
MEB'ten flaş karar. 81 ilde uygulanacak Gündem
MEB'ten flaş karar. 81 ilde uygulanacak
Elektrik telleri aşırı sıcaktan patladı Gündem
Elektrik telleri aşırı sıcaktan patladı
İslam Memiş tarih verdi. Gram altında büyük artış olacak Ekonomi
İslam Memiş tarih verdi. Gram altında büyük artış olacak
5 TL’ye aldığı atık şişeleri 1800 TL’ye satıyor! Bu işle paraya para demiyor Yaşam
5 TL’ye aldığı atık şişeleri 1800 TL’ye satıyor! Bu işle paraya para demiyor
Ünlü şarkıcı boşanıyor Magazin
Ünlü şarkıcı boşanıyor
Erdoğan kapatılan Instagram’dan cuma paylaşımı yaptı Gündem
Erdoğan kapatılan Instagram’dan cuma paylaşımı yaptı
Yılın 3. Enflasyon Raporu ne zaman açıklacak? Ekonomi
Yılın 3. Enflasyon Raporu ne zaman açıklacak?