Sosyal yardım ödemelerine zam

Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun bugün Resmi Gazete’de yayımlandı.

Bu kararla önemli değişklikler de geldi. Alınan karar kapsamında yaşlılık, malullük ve ölüm aylığı ödenenler ile hak sahiplerinin dosya bazında aldıkları aylık asgari ödeme tutarına zam yapıldı.

Karar doğrultusunda bin 500 lira zam yapılacağı açıklandı.

10 bin lira olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarının 12 bin 500 liraya yükseltilmesini içeren kararname Resmi Gazete’de yayımlandı.