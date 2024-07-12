Sosyaldemokrat Halkçı Parti Genel Başkanı Burak Çelik kimdir?

Lise eğitimini tamamladıktan sonra çeşitli sinema projelerinde yapım asistanı olarak çalışmaya başladı.

2014 yılında sinema üzerine özel eğitimler almak üzere Bulgaristan ve Rusya’da Film Yapımcılığı, uluslararası film prodüksiyonu ve lisanslama alanlarında eğitim aldı.



Türkiye’ye döndüğünde, İtalyan film ve lisans şirketi FCA Films’in Türkiye kurucu hak sahibi ve yetkilisi olarak film prodüksiyon desteği ve film programlama alanında çalıştı.



Bu süre zarfında 1 sinema ve 11 reklam filminin ortak yapımcılığını ve ulusal satış direktörlüğünü üstlendi. 2018 yılında FCA Films’deki görevinden ayrılarak ABD, İngiltere, İtalya ve Rusya’da bulunan 5 uluslararası film dağıtım ve lisans şirketinin Türkiye distribütörü olarak kendi şirketini kurdu.



2019-2022 yılları arasında toplam 8 yabancı sinema filmi ve 2 yerli sinema filminin yapımcılığını üstlendi ve bu filmleri Türkiye’de izleyiciyle buluşturdu.



Uluslararası yüksek seviye iş yönetimi ve yabancı dil eğitimi alan Burak Çelik, birçok sinema filminin Azerbaycan, Malezya, Rusya, Bulgaristan, Kıbrıs ve Hindistan gibi ülkelerde uluslararası dağıtım, lisanslama ve satış hizmetini veren şirketinin yönetim kurulu başkanıdır.



Aynı zamanda, 2023-2024 yıllarında Vefa Spor Kulübü Başkanlığı ve 2020-2023 yıllarında Genç Sinema Film Yapımcıları Birliği Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında da aktif rol almıştır ve ABD, Rusya ve İngiltere’de bulunan toplam 9 uluslararası film ve dağıtım şirketinin Türkiye distribütörü olarak faaliyetlerine devam ediyor. Ayrıca, 2018-2023 yılları arasındaki seçim süreçlerinde belediye başkanları, milletvekilleri ve siyasi liderlere siyasi danışmanlık, strateji ve reklam çalışmaları yürüttü.