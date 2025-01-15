Sosyalist Parti’nin hükümetle görüşmeleri Fransız solunu parçaladı

Fransa’da Sosyalist Parti, 2023 yılındaki emeklilik reformu gibi kritik konularda hükümetle anlaşma sağlayabileceğini umuyordu. Parti, hükümete baskı yaparak bu konuda ilerleme bekliyordu, fakat Başbakan François Bayrou’nun 14 Ocak 2025'te yaptığı açıklamalar, Sosyalist Parti'nin bu stratejisini büyük ölçüde boşa çıkardı. Bayrou'nun açıklamaları, partinin hükümetle beklediği anlaşmanın çok uzağında kaldığını ve sağlanan "övgüye değer" tavizlerin, Sosyalist Parti'nin beklentilerini karşılamadığını gösterdi.

Emmanuel Macron, Fransa'daki krizin sorumlularını açıkladı

Sosyalist Parti'nin bir diğer amacı, La France Insoumise (LFI) ile olan ittifakını bitirerek hükümetle daha bağımsız bir duruş sergilemekti. Ancak, Bayrou'nun açıklamaları, LFI'yi doğru çıkarmış oldu ve Sosyalist Parti, solun bir parçası olarak yalnızlaştı. LFI, Sosyalist Parti'yi hükümete yakın olmakla suçlayarak, gelecek seçimlerde karşılarına aday çıkarma tehdidinde bulundu. Sosyalist Parti'nin lideri Olivier Faure'nin hedefi, partiye olan desteği artırmak ve solun hükümete karşı ortak bir duruş sergilemesini engellemektir. Ancak, hükümetle yapılmaya çalışılan bu uzlaşma, sosyalistlerde hayal kırıklığına yol açtı.

"Je ne dirais pas qu'on s'est fait avoir ; je dirais plutôt que le Premier ministre n'a pas été à la hauteur du moment", réagit @ArthurDelaporte. "Si on veut construire une démocratie mature, ça passe aussi par une clarté dans la parole et les actes."#DirectAN pic.twitter.com/R8UxV8dqE7 — LCP (@LCP) January 14, 2025

FAURE'NİN HEDEFİ BOŞA ÇIKTI

Faure'nin hükümete yönelik başlangıçtaki iyimser tutumu, zamanla umutsuzluğa dönüştü. Bayrou'nun emeklilik reformuyla ilgili verdiği tavizler ve sağlık harcamalarındaki artış gibi "övgüye değer" tavizlerin ardında, Sosyalist Parti'nin umut ettiği büyük değişiklikler bulunmamaktadır. Örneğin, 2023 reformunun iptal edilmesine dair herhangi bir güvence verilmemiştir. Bu durum, Sosyalist Parti'nin hükümetle kurmayı umduğu işbirliğini zedelemiştir.

Olivier Faure, bu stratejisini parti içindeki bazı karşıt görüşlü isimleri ikna etmek için de kullanıyordu. Faure, partisinin hükümetle diyalog kurarak daha büyük tavizler koparabileceğini savunuyordu, ancak sonunda bu strateji bayrağa çarptı. Faure, hükümetin çok sayıda isteği kabul etmeyeceğini görünce, solun genel olarak birleşmesini sağlama adına önemli fırsatlar kaçırdı.

Fransa'da sol ayağa kalktı. Macron'un el bombası sonunda patladı

YALNIZLAŞAN SOSYALİST PARTİ

Faure, Sosyalist Parti'yi La France Insoumise'den uzaklaştırma çabasında iken, kendi partisinin hükümete yakın durduğuna dair eleştiriler aldı. Pierre-Nicolas Baudot'un belirttiği gibi, Sosyalist Parti'nin bu yaklaşımı, parti içindeki bazı kişilerce "hükümetle çok fazla işbirliği yapıldığı" gerekçesiyle eleştirildi. Parti içindeki diğer isimler, Faure'yi Jean-Luc Mélenchon'un etkisinde olmakla suçluyordu.

Faure’nin açıklamaları, Sol'da bir bölünmeye neden oldu. Sosyalist Parti, hükümetle işbirliği yapmaya çalışırken, diğer sol partiler ve hareketler bu tutumu eleştirerek, sosyalistleri hükümete yakın olmakla suçladı. Faure'nin amacı, bu dönemde parti içindeki kritik oyları kazanmaktı. Bu stratejisi ise başarısız oldu ve Sosyalist Parti yalnızlaştı.

BAYROU’NUN HAREKETE GEÇMESİ

15 Ocak 2025'te François Bayrou'nun verdiği açıklama, Sosyalist Parti’ye bir umut ışığı sundu. Bayrou, sosyalistlerle geri çekilmesi planlanan emeklilik reformunun bir kez daha gündeme getirilmesi konusunda olumlu bir adım attı. Ancak, bu ilerleme büyük bir taviz olmaktan çok, bir geçiş sürecinin habercisi olarak algılandı. Sosyalist Parti'nin, bu ilerlemenin yeterli olup olmadığı konusunda hala şüpheleri bulunuyor.

Fransa Avrupa'yı kaybediyor. NATO'nun doğu kanadında tedirginlik artıyor

LFI’NİN ETKİSİ VE SOSYALİST PARTİ'NİN GELECEĞİ

Sonunda, Sosyalist Parti’nin tutumu, La France Insoumise'in stratejileriyle karşı karşıya geldi. LFI, Sosyalist Parti’yi bir tür "ihanet" olarak değerlendirdi ve ileride Sosyalist Parti'ye karşı seçimlerde aday çıkaracaklarını açıkladı. Faure’nin hükümete yakınlık kurma çabaları, LFI tarafından siyasi bir hata olarak görüldü. LFI, Sosyalist Parti'nin yalnızlaştığını ve kendi iç çelişkileriyle baş başa kaldığını belirtti.

Sosyalist Parti’nin, François Bayrou'nun açıklamaları sonrasında giderek yalnızlaşmaya başladığı ve sol kanadın diğer üyeleriyle olan ilişkilerinin daha da zayıfladığı görülüyor. Parti içinde ve dışındaki eleştiriler, Faure'nin hükümete yaklaşma çabalarının ne kadar başarısız olduğunu açıkça gösteriyor.