Sosyete balıkçılarına yıkım kararı: Bebek Oteli de kaçamadı

Kültür Varlıkları Koruma Kurulu, İstanbul Boğaziçi'nde bulunan Bebek Balıkçısı, Sur Balık, Arnavutköy Balıkçısı ve Bebek Otel'e izinsiz yapıları için yıkım kararı verdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye genelinde kaçak yapılaşmayla mücadele kapsamında geniş çaplı bir denetim seferberliği başlattı. Bakanlığa bağlı ekipler tarafından İstanbul Boğazı'nda gerçekleştirilen saha incelemelerinde 106 yapının imar mevzuatına aykırı olduğu tespit edildi.

Bebek, Arnavutköy, Kuruçeşme ve Ortaköy gibi semtlerde bulunan pek çok işletmede kaçak kat çıkılması, izinsiz teraslar yapılması ve çatılarda usulsüz müdahaleler gibi birçok ihlal belgelendi. Denetimlerde en dikkat çekici tespit ise, sosyetenin uğrak noktalarından biri olan Bebek Otel’e dair oldu. Bebek Otel’in 1990’lı yıllarda mevcut yapıya izinsiz bir kat ilave ettiği, ön cephesine ise imar planına aykırı olarak bir iskele ve teras alanı inşa ettiği belirlendi. Ayrıca otelde bazı odaların da projeye uygun olmayan şekilde birleştirildiği ortaya çıktı. Otel sahibinin başvurusu üzerine yıkım kararına ilişkin yürütmeyi durdurma kararı verildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yürütmeyi durdurma kararına yönelik itirazı üzerine son sözü bölge idare mahkemesi söyleyecek.

Ayrıca boğazın ünlü işletmeleri arasında yer alan Bebek Balıkçısı, Sur Balık ve Arnavutköy Balıkçısı'nın da izinsiz yapıları için yıkım kararı verildi.