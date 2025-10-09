İş insanı İzzet Özilhan ile 2011 yılında evlenen ve iki çocuk sahibi olan Yasemin Ergene, 14 yıllık evliliğini geçtiğimiz aylarda sonlandırdı.

3 Eylül 2025'te görülen dava ile resmen yollarını ayıran çiftin, boşanmayı sessiz ve anlaşmalı bir şekilde tamamladığı öğrenilmişti.

Sabah’tan Bülent Cankurt’un haberine göre, "Doktorlar" dizisinde canlandırdığı Ela karakteriyle hafızalara kazınan Yasemin Ergene, gerçek hayatta da gönlünü bir cerraha kaptırdığını söylüyor.

GÖNLÜNÜ BAKIN KİME KAPTIRMIŞ?

Cankurt, güzel oyuncunun gönlünü estetik cerrah Prof. Dr. Karaca Başaran'a kaptırdığını iddia ediyor. Cankurt bu bomba aşkın dedikodudan öte 'kesin' olduğu da konuşuluyor dedi.