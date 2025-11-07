Caroline Koç önceki akşam gerçekleştirilen "Mustafa V. Koç Spor Ödülü törenine sevilisi Kamil Tatari’yi getirmesiyle geceye damgasını vurdu.

Eşi Caroline Koç’un ev sahipliğinde gerçekleşen geceye, iş, sanat ve spor dünyasından birçok ünlü isim katılım sağladı. Koç törene sevgilisi Kamil Tatari’yi de davet etti. Tatari’nin partide olması herkesi şaşırttı.

2016 yılında yaşamını yitiren Mustafa V. Koç anısına düzenlenen "Mustafa V. Koç Spor Ödülü" töreninin dokuzuncusu, önceki akşam iş, cemiyet ve spor dünyasından ünlü isimlerin katılımıyla gerçekleşti.

Sabah gazetesi yazarı Bülent Cankurt bu konuyu şöyle köşesine taşıdı:

Sözünü ettiğim davetli Kamil Tatari. Bilenler bilir, bilmeyenler için söyleyeyim; Kamil Tatatiri, Caroline Koç'un sevgilisi.

Caroline Koç Kamil Tatari ile yıllara dayanan arkadaşlıklarını 2020'de aşka dönüştürmüştü. İkili ilişkisini gözlerden uzak yaşamayı tercih etti. Ama eşinin adına verilen ödül törenine, Caroline Koç'un sevgilisini davet etmesi ilginç bulundu.

TÖREN BİTİMİNE KADAR HERKES SÜRPRİZ KONUĞU KONUŞTU

Kamil Tatari’nin törene Caroline’nin kız kardeşi Christina Giraud ile birlikte geldiğini söyledi. Törendeki herkesin tören bitimine kadar bu sürpriz konuğunu konuştu.

Caroline Koç'un Kamil Tatari ile aşkına en başta kızlarından onay çıkmıştı, ardından da Koç Ailesi'nden onay çıkmış ki, Mustafa V. Koç anısına gerçekleştirilen törene bile katılmasına izin verilmiş.