Sosyete mekanındaki lüks oteller kapanabilir. Zamana karşı yarış başladı

Türkiye’nin ilk kayak merkezi Uludağ, ‘beyaz cennet’ olarak anılan doğal güzellikleriyle her kış binlerce kayakseveri ağırlıyor. Ancak, son dönemde yaşanan trajik yangınlar sonrası bölgedeki oteller mercek altına alındı.

Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’de 21 Ocak’ta çıkan yangında 36’sı çocuk 78 kişi, Uludağ’daki Kervansaray Otel’de ise 27 Mart’ta eski milli kayakçı Yahya Usta, eşi Fikriye ve oğlu Berkin Usta hayatını kaybetti. Bu facialar, kayak merkezlerindeki güvenlik açıklarını gündeme getirdi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatırken, Uludağ’daki 20 otel ve 7 kamuya ait misafirhanede denetimler sıkılaştırıldı. Osmangazi Belediyesi ve Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’nın incelemeleri, 8 bin 500 yatak kapasiteli otellerin çoğunda yangın güvenliği ve deprem dayanıklılığı açısından ciddi eksiklikler tespit etti.

17 otelin çalışma ruhsatı iptal edilirken, 2’nci Oteller Bölgesi’nde bir otel eksikliklerini gidererek ruhsat aldı, bir diğeri ise yürütmeyi durdurma kararı aldırdı. Kültür ve Turizm Bakanlığı, ruhsatsız 15 otele eksikliklerini tamamlamaları için 31 Aralık’a kadar süre verdi.

Otellerin yalnızca yangın önlemlerini değil, kaçak katları yıkarak binalarını depreme dayanıklı hale getirmesi gerekiyor. Bu yenileme çalışmalarının her bir otel için 20-60 milyon lira maliyet doğuracağı tahmin ediliyor. Osmangazi Belediyesi, eksikliklerini tamamlamayan otellerin yeni sezonda açılamayacağını vurguladı.

Güney Marmara Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GÜMTOB), eski bina stokunun yoğun olduğu Uludağ’da yeni mevzuatların uygulanmasının otelleri zorladığını belirtti. Yetkililer, otellerin büyük bir kısmının yeni sezona yetişememe riskiyle karşı karşıya olduğunu ifade etti.

Uludağ, 15 Aralık 2024-28 Şubat 2025 tarihlerinde 793 bin 26 tatilciyi ağırlarken, Milli Parklar gişelerinden 161 bin 610 araç geçti. Bölgedeki otellerin geleceği, bu süreçte alınacak önlemlere bağlı.