Sosyete nişan törenindeki skandalı konuşuyor

İtalyan sosyetesinin önde gelen isimlerinden milyoner bankacı 64 yaşındaki Massimo Segre, uzun süredir birliktelik olduğu 47 yaşındaki Cristina Seymandi ile nişanlanmak için bir tören düzenledi. Törende davetlilere bir konuşma yapmak için mikrofonu eline alan Segre, sevgilisinin kendisini aldattığını söyleyerek herkesi şaşkına çevirdi.

Sosyete nişan törenindeki skandalı konuşuyor

İtalyan sosyetesinin ve bankacılık dünyasının önde gelen isimlerinden olan milyoner Massimo Segre bir süredir birlikte olduğu ve evlenme hazırlığı içerisinde olduğu kız arkadaşı Cristina Seymandi ile düzenlediği nişan davetinde herkesi şoke etti. Torino’daki lüks villasında düzenlenen davette sahneye çıkan Segre, mikrofonu eline alıp bir de konuşma yaptı.

ekran-goruntusu-2023-08-22-164335.png

Fakat konuşma, bütün davetlilerin tahmin ettiği gibi aşk, sevgi ve tanışmaları hakkında olmadı. Zira 64 yaşındaki Segre, davetlilere, 47 yaşındaki Seymandi tarafından nasıl aldatıldığını tane tane açıkladı. Konuşmasının sonunda ise Segre, Seymandi ile evlilik planlarını rafa kaldırdığını söyleyerek ilişkisini bitirme kararı aldığını da duyurdu.

Konuşmasına, “Ben Cristina’ya sevme özgürlüğü veriyorum. Özellikle de başka bir adama, bir avukata. Görünen o ki ona bana verdiği değerden daha fazlasını veriyormuş” ifadeleriyle başlayan Segre daha sonra tonunu da artırdı.

aaqb7xwv70mf0vh4ugzrwq.webp

Segre, “Sevgili Cristina, ona duygusal ve cinsel olarak ne kadar aşık olduğunu biliyorum. Ondan önce de bir fabrikatörle de ilişkin olduğunu biliyorum” dedi. 150 kişinin katıldığı davette hızını alamayan Segre, davetlilere, sevgilisinin başka adamlarla çekilmiş fotoğraflarını gösterdi.

Segre, bu durumdan memnun olmadığını söylerken, “Çok banal bir aldatma hikayesi. Evlilik öncesinde olsa bile çok hayal kırıklığına uğradım. Kalbim kırıldı” dedi. Segre ayrıca sevgilisine de bir jest yaptı. Segre, “Sana mutluluklar diliyorum, istersen sevgilinle Mikonos’a gidebilirsin zaten onun parasını ödemiştim” dedi.

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 65 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef All Star 65 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef Kıvanç kimdir? MasterChef All Star Kıvanç Karadeniz kaç yaşında nereli?
MasterChef Kıvanç kimdir? MasterChef All Star Kıvanç Karadeniz kaç yaşında nereli?
'Süper Lig'de duyduklarıma, gördüklerime, inanamıyorum' Şansal Büyüka açıkladı
'Süper Lig'de duyduklarıma, gördüklerime, inanamıyorum' Şansal Büyüka açıkladı
Zafer Arapkirli Finlandiya’nın yeni doğan bebekler için verdiği kutunun içindekileri açıkladı
Zafer Arapkirli Finlandiya’nın yeni doğan bebekler için verdiği kutunun içindekileri açıkladı
MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star mavi ve kırmızı takımda kimler var?
MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star mavi ve kırmızı takımda kimler var?
Akaryakıta zam mı geldi? 22 Ağustos 2023 benzin ve motorin fiyatları
Akaryakıta zam mı geldi? 22 Ağustos 2023 benzin ve motorin fiyatları
Son Haberler
Dursun Özbek, Ahmet Nur Çebi ve Ertuğrul Doğan, PFDK'ya sevk edildi Spor
Dursun Özbek, Ahmet Nur Çebi ve Ertuğrul Doğan, PFDK'ya sevk edildi
Ünlü model Elizabeth Hurley karpuzun üzerinde çıplak poz verdi Magazin
Ünlü model Elizabeth Hurley karpuzun üzerinde çıplak poz verdi
Çanakkale Boğazı'nda ulaşıma yangın engeli Güncel
Çanakkale Boğazı'nda ulaşıma yangın engeli
Türkiye'nin dev holdinginden 25 maaş ikramiye Güncel
Türkiye'nin dev holdinginden 25 maaş ikramiye
Baltalı hırsız fotokapana yakalandı Güncel
Baltalı hırsız fotokapana yakalandı
Manisa’da başıboş sokak köpeklerinin vahşeti kameralara yansıdı Güncel
Manisa’da başıboş sokak köpeklerinin vahşeti kameralara yansıdı
Antalya'da 270 düzensiz göçmen yakalandı Güncel
Antalya'da 270 düzensiz göçmen yakalandı