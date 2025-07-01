Sosyete oteline yıkım kararı. Boğaz'ın en gözde yerindeydi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Sosyete oteline yıkım kararı. Boğaz'ın en gözde yerindeydi

İstanbul Boğazı’nın gözde mekânı Bebek Otel’e kaçak yapılaşma nedeniyle yıkım kararı çıktı. Otel yönetiminin itirazı üzerine mahkeme yürütmeyi durdururken, Kültür ve Turizm Bakanlığı karara itiraz etti.

İstanbul Boğazı’nın en prestijli noktalarından Bebek’te yer alan Bebek Otel, imara aykırı düzenlemeler nedeniyle yıkım tehdidiyle karşı karşıya. Kültür Varlıkları Koruma Kurulu’nun aldığı yıkım kararı, otel yönetiminin itirazı üzerine idare mahkemesince durduruldu.

Ancak Kültür ve Turizm Bakanlığı, bu karara itiraz ederek yıkımın devamını talep etti. Nihai karar, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi’nde şekillenecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye genelinde kaçak yapılaşmayla mücadele kapsamında denetimlerini sıkılaştırdı. İstanbul Boğazı’nda Bebek, Arnavutköy, Kuruçeşme ve Ortaköy bölgelerinde yapılan saha taramalarında 106 yapının imara aykırı olduğu belirlendi. Bebek Otel, bu yapılar arasında öne çıktı.

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Koruma Kurulu’nun teknik raporuna göre, otelde merdiven kaldırılarak asansör eklendi, çatı katı tam kata dönüştürüldü ve çatı teras olarak kullanıldı. Ayrıca, deniz cephesine iki kat yüksekliğinde yeni bir bölüm inşa edildi. Cephede yapılan çeşitli müdahaleler de raporda yer aldı.

Bebek Otel yönetimi, yıkım kararına karşı çıkarak idare mahkemesine başvurdu. Mahkeme, yürütmeyi durdurma kararı verdi. Ancak Bakanlık, bu kararın iptali için üst mahkemeye itiraz etti.

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Bakanlık, sadece Boğaz’da değil, Kapadokya gibi tarihi bölgelerde de kaçak yapılaşmaya karşı denetimlerini sürdürüyor. Boğaz’daki lüks yapılar, imar kurallarına uygunluk açısından sıkı takibe alındı.

Bebek Otel’in geleceği, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi’nin vereceği karara bağlı. Boğaz’ın simge yapılarından biri olan otelin durumu, kamuoyunda da yakından takip ediliyor.

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