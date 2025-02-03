Sosyete semti Kalamış'ta yer altından fışkırdı, binaların boyunu geçti! Kimi telefona sarıldı, kimi kaçacak yer aradı

Olay, saat 12.15 sıralarında Fenerbahçe Mahallesi Kalamış Caddesi'nde bulunan su borusu hattında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

Patlamanın etkisiyle boru hattındaki tazyikli sular metrelerce yükseğe fışkırarak çevredeki vatandaşları ve trafiği olumsuz etkiledi.

İhbar üzerine olay yerine gelen İSKİ ekipleri patlayan boruya müdahale ederek fışkıran suyu kontrol altına aldı.

Gümüşhane'de ana su borusu patladı: Ekipler seferber oldu

O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bazı vatandaşlar o anları cep telefonlarıyla görüntülerken, bazıları da ıslanmamak için kaçacak yer aradı.

Su borusu patladı! Güveniş caddesi göle döndü