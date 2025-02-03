Sosyete semti Kalamış'ta yer altından fışkırdı, binaların boyunu geçti! Kimi telefona sarıldı, kimi kaçacak yer aradı

Düzenleme: Kaynak: AA / İHA

İstanbul'un Kadıköy'de su borusu hattında meydana gelen patlamada tazyikli su metrelerce yükseldi. Bazı vatandaşlar o anları görüntülerken, bazıları da ıslanmamak için kaçacak yer aradı.

Olay, saat 12.15 sıralarında Fenerbahçe Mahallesi Kalamış Caddesi'nde bulunan su borusu hattında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

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Patlamanın etkisiyle boru hattındaki tazyikli sular metrelerce yükseğe fışkırarak çevredeki vatandaşları ve trafiği olumsuz etkiledi.

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İhbar üzerine olay yerine gelen İSKİ ekipleri patlayan boruya müdahale ederek fışkıran suyu kontrol altına aldı.

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O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Bazı vatandaşlar o anları cep telefonlarıyla görüntülerken, bazıları da ıslanmamak için kaçacak yer aradı.

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