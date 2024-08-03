Sosyete semtinde skandal olay! 20 yaşındaki kızlar masaya gelmeyince saldırdı

A.İ.K (22), H.E (20) ve Y.T. (23) adlı üç genç kız, Beyoğlu Cihangir’deki bir meyhaneye eğlenmek için gitti. Mekan görevlisi, genç kızlara “Yan masadan sizi beğenmişler, şampanya ikram etmek istiyorlar” dedi. Genç kızlar teklifi reddetti ve masalarının değiştirilmesini istedi.

“MASAYI BİRLEŞTİRELİM HESABI ONLAR ÖDESİN”

Masalarının değiştirilmemesi üzerine genç kızlar hesap istedi. Ancak hesap, kişi başı 475 TL olması gereken bir tutardan 10 bin TL’ye çıktı. Görevli, masaları birleştirip hesabı diğer masadakilere ödetmeyi teklif etti. Genç kızlar 9 bin TL ödeyerek mekandan ayrılmak istedi.

“SAÇINDAN ÇEKİP YÜZÜNE DİZİYLE VURDU”

Mekandan çıkmaya çalışan genç kızların önü, işletme sahibi V.T. tarafından kesildi. Y.T. adlı genç kız, görevli M.D. tarafından itilmeye çalışıldı. Y.T., kendini savunmak için M.D.'ye tokat attı. Bu olayın ardından M.D., Y.T.'nin saçlarından tutup yüzüne vurdu. Güvenlik kamerası bu anları kaydetti.

POLİSE GİDİP ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Olayın sosyal medyada yayınlanmasının ardından genç kızlar polise başvurarak yaşadıklarını anlattı. Şikayet üzerine soruşturma başlatıldı.

Bu tür olayların daha fazla yaşanmaması için yetkililerin gereken önlemleri alması önemlidir.