Sosyetede bomba ayrılık! Tansa Mermerci ve Can Ekşioğlu boşandı: Sebebi ‘Bu kadar da olmaz’ dedirtti

Düzenleme: Kaynak: Sabah Gazetesi
Sosyetede bomba ayrılık! Tansa Mermerci ve Can Ekşioğlu boşandı: Sebebi ‘Bu kadar da olmaz’ dedirtti

Sosyetenin tanınmış ismi, iş insanı Ender Mermerci’nin büyük kızı Tansa Mermerci Ekşioğlu ile eşi Can Ekşioğlu, 21 yıllık evliliklerini tek celsede noktaladı. Lise yıllarından başlayan ve uzun bir geçmişe sahip aşk hikâyeleriyle bilinen çiftin ayrılığı, magazin dünyasında büyük yankı buldu.

Sosyetenin önde gelen isimlerinden Ender Mermerci’nin kızı Tansa Mermerci Ekşioğlu ile 21 yıllık eşi Can Ekşioğlu, geçtiğimiz ay tek celsede boşandı.

sosyetede-bomba-ayrilik-tansa-mermerci-ve-can-eksioglu-bosandi-sebebi-bu-kadar-da-olmaz-dedirtti-yenicag-1.jpg

Sabah Gazetesi yazarı Bülent Cankurt, bugünkü yazısında bu ayrılıkla ilgili çarpıcı detaylara yer verdi:

sosyetede-bomba-ayrilik-tansa-mermerci-ve-can-eksioglu-bosandi-sebebi-bu-kadar-da-olmaz-dedirtti-yenicag-2.jpg

"Ardı ardına gelen mutsuz evlilik ve boşanma haberleri son dönemde hız kesti diye sevinirken, okuduğunuzda sizin de şok olacağınız bir boşanma haberim var! Sosyetenin ünlü ismi Ender Mermerci'nin büyük kızı Tansa Mermerci Ekşioğlu ile 21 yıl aynı yastığa baş koyduğu eşi Can Ekşioğlu, tek celsede boşanmış. Evet, yanlış okumadınız...

sosyetede-bomba-ayrilik-tansa-mermerci-ve-can-eksioglu-bosandi-sebebi-bu-kadar-da-olmaz-dedirtti-yenicag-3.jpg

LİSE AŞKI SONA ERDİ

Lise yıllarında başlayan ve yedi yıl süren aşklarına, yedi yıl ara verseler de; 2004 yılında, Tansa Hanım'ın doğum günü olan 29 Ocak'ta nikah masasına oturan Ekşioğlu çiftinin evliliği geçen ay tek celsede bitmiş! Mehmet Pars (20) ve Sinan San (18) adında boylarınca iki oğulları olan ve herkesin çok mutlu olduklarını düşündüğü çiftin boşanma nedenini merak edip araştırdım.

Sosyete hastanesindeki saç ekimi can aldı! Ünlü isimler hastasıydı...Sosyete hastanesindeki saç ekimi can aldı! Ünlü isimler hastasıydı...

sosyetede-bomba-ayrilik-tansa-mermerci-ve-can-eksioglu-bosandi-sebebi-bu-kadar-da-olmaz-dedirtti-yenicag-4.jpg

AYRILIK SEBEBİ: MANEVİ ARAYIŞ

Sosyete konuşulanlara göre, çiftin arasına üçüncü bir şahıs değil, Can Bey'in son birkaç yıldır kendini kaptırdığı spiritüalizm girmiş!

sosyetede-bomba-ayrilik-tansa-mermerci-ve-can-eksioglu-bosandi-sebebi-bu-kadar-da-olmaz-dedirtti-yenicag-6.jpg

Kişisel gelişim, içsel huzur ve maneviyat arayışı gibi konulara kafa yoran ve bunun için sürekli seyahatte olduğu söylenen Can Bey'in bu yüzden evliliği yürümemiş.

sosyetede-bomba-ayrilik-tansa-mermerci-ve-can-eksioglu-bosandi-sebebi-bu-kadar-da-olmaz-dedirtti-yenicag-7.jpg

Evliliğin bitme nedenini öğrenen sosyete şokta. Çünkü sosyetede, bu yüzden biten evlilik sanırım ilk oluyor.

sosyetede-bomba-ayrilik-tansa-mermerci-ve-can-eksioglu-bosandi-sebebi-bu-kadar-da-olmaz-dedirtti-yenicag-8.jpg

EN BÜYÜK DESTEKÇİSİYDİ

Tansa Mermerci Ekşioğlu'na 2021 yazında pankreas kanseri teşhisi konmuş, aynı yılın ekim ayında da ameliyat olup kanserli hücrelerinden kurtulmuştu.

sosyetede-bomba-ayrilik-tansa-mermerci-ve-can-eksioglu-bosandi-sebebi-bu-kadar-da-olmaz-dedirtti-yenicag-9.jpg

Yoğun bir tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşan Tansa Hanım'a bu zor döneminde en büyük desteği, annesi Ender Mermerci, kardeşleri Yosun Reza ve Derin Mermerci ile eşi Can Ekşioğlu vermişti.

sosyetede-bomba-ayrilik-tansa-mermerci-ve-can-eksioglu-bosandi-sebebi-bu-kadar-da-olmaz-dedirtti-yenicag-11.jpg

Böylesi kötü bir badireyi atlattıktan sonra, boşanması üzücü oldu tabii ama ikisinin de yolu açık olsun."

sosyetede-bomba-ayrilik-tansa-mermerci-ve-can-eksioglu-bosandi-sebebi-bu-kadar-da-olmaz-dedirtti-yenicag-12.jpg

SPİRİTÜALİZM NEDİR?

Spiritüalizm, bireyin manevi arayışını, içsel huzuru ve evrensel anlamı keşfetmeye odaklanan bir felsefe veya yaşam biçimidir.

Sosyetenin yeni aşk bombası! Raif Dinçkök ve Hande Demir Bodrum’da el eleSosyetenin yeni aşk bombası! Raif Dinçkök ve Hande Demir Bodrum’da el ele

sosyetede-bomba-ayrilik-tansa-mermerci-ve-can-eksioglu-bosandi-sebebi-bu-kadar-da-olmaz-dedirtti-yenicag-13.jpg

Dinlerden bağımsız olarak, ruhsal gelişim, kişisel farkındalık ve evrenle bağlantı kurma çabalarını içerir.

sosyetede-bomba-ayrilik-tansa-mermerci-ve-can-eksioglu-bosandi-sebebi-bu-kadar-da-olmaz-dedirtti-yenicag-14.jpg

Spiritüalizm, genellikle meditasyon, yoga, doğa ile bütünleşme, enerji çalışmaları veya kişisel gelişim pratikleri gibi yöntemlerle ifade edilir.

sosyetede-bomba-ayrilik-tansa-mermerci-ve-can-eksioglu-bosandi-sebebi-bu-kadar-da-olmaz-dedirtti-yenicag-15.jpg

İnsanların hayatın anlamını, kendilerini ve evrendeki yerlerini sorgulamalarına olanak tanır.

sosyetede-bomba-ayrilik-tansa-mermerci-ve-can-eksioglu-bosandi-sebebi-bu-kadar-da-olmaz-dedirtti-yenicag-16.jpg

Bazılarına göre spiritüalizm, dini inançlarla bağdaşabilirken, bazıları için tamamen seküler bir manevi yolculuktur. Temelinde, bireyin içsel barış, denge ve bütünlük arayışı yatar.

sosyetede-bomba-ayrilik-tansa-mermerci-ve-can-eksioglu-bosandi-sebebi-bu-kadar-da-olmaz-dedirtti-yenicag-17.jpg

Sosyetede yasak aşk üçgeni! Eski eş ihanet belgelerini mahkemeye sundu!Sosyetede yasak aşk üçgeni! Eski eş ihanet belgelerini mahkemeye sundu!

sosyetede-bomba-ayrilik-tansa-mermerci-ve-can-eksioglu-bosandi-sebebi-bu-kadar-da-olmaz-dedirtti-yenicag-18.jpg

sosyetede-bomba-ayrilik-tansa-mermerci-ve-can-eksioglu-bosandi-sebebi-bu-kadar-da-olmaz-dedirtti-yenicag-19.jpg

sosyetede-bomba-ayrilik-tansa-mermerci-ve-can-eksioglu-bosandi-sebebi-bu-kadar-da-olmaz-dedirtti-yenicag-20.jpg

sosyetede-bomba-ayrilik-tansa-mermerci-ve-can-eksioglu-bosandi-sebebi-bu-kadar-da-olmaz-dedirtti-yenicag-21.jpg

sosyetede-bomba-ayrilik-tansa-mermerci-ve-can-eksioglu-bosandi-sebebi-bu-kadar-da-olmaz-dedirtti-yenicag-23.jpg

sosyetede-bomba-ayrilik-tansa-mermerci-ve-can-eksioglu-bosandi-sebebi-bu-kadar-da-olmaz-dedirtti-yenicag-24.jpg

Sosyete oteline yıkım kararı. Boğaz'ın en gözde yerindeydiSosyete oteline yıkım kararı. Boğaz'ın en gözde yerindeydi

Son Haberler
Hafızayı uçuran iki baharat! Beyni çelik gibi yapıyorlar
Hafızayı uçuran iki baharat! Beyni çelik gibi yapıyorlar
Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a salvolar! Seçim öncesi çok sert sözler
Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a salvolar! Seçim öncesi çok sert sözler
Emlakçıya kan donduran itiraf! İhbar korkunç gerçeği ortaya çıkardı
Emlakçıya kan donduran itiraf! İhbar korkunç gerçeği ortaya çıkardı
Sosyetede bomba ayrılık! Tansa Mermerci ve Can Ekşioğlu boşandı: Sebebi ‘Bu kadar da olmaz’ dedirtti
Sosyetenin ünlü çifti boşandı: Sebebi 'Yok Artık' dedirtti...
LGS yerleştirme ve DGS sonuçları açıklandı
LGS yerleştirme ve DGS sonuçları açıklandı