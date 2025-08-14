Sosyetede bomba ayrılık! Tansa Mermerci ve Can Ekşioğlu boşandı: Sebebi ‘Bu kadar da olmaz’ dedirtti

Sosyetenin önde gelen isimlerinden Ender Mermerci’nin kızı Tansa Mermerci Ekşioğlu ile 21 yıllık eşi Can Ekşioğlu, geçtiğimiz ay tek celsede boşandı.

Sabah Gazetesi yazarı Bülent Cankurt, bugünkü yazısında bu ayrılıkla ilgili çarpıcı detaylara yer verdi:

"Ardı ardına gelen mutsuz evlilik ve boşanma haberleri son dönemde hız kesti diye sevinirken, okuduğunuzda sizin de şok olacağınız bir boşanma haberim var! Sosyetenin ünlü ismi Ender Mermerci'nin büyük kızı Tansa Mermerci Ekşioğlu ile 21 yıl aynı yastığa baş koyduğu eşi Can Ekşioğlu, tek celsede boşanmış. Evet, yanlış okumadınız...

LİSE AŞKI SONA ERDİ

Lise yıllarında başlayan ve yedi yıl süren aşklarına, yedi yıl ara verseler de; 2004 yılında, Tansa Hanım'ın doğum günü olan 29 Ocak'ta nikah masasına oturan Ekşioğlu çiftinin evliliği geçen ay tek celsede bitmiş! Mehmet Pars (20) ve Sinan San (18) adında boylarınca iki oğulları olan ve herkesin çok mutlu olduklarını düşündüğü çiftin boşanma nedenini merak edip araştırdım.

AYRILIK SEBEBİ: MANEVİ ARAYIŞ

Sosyete konuşulanlara göre, çiftin arasına üçüncü bir şahıs değil, Can Bey'in son birkaç yıldır kendini kaptırdığı spiritüalizm girmiş!

Kişisel gelişim, içsel huzur ve maneviyat arayışı gibi konulara kafa yoran ve bunun için sürekli seyahatte olduğu söylenen Can Bey'in bu yüzden evliliği yürümemiş.

Evliliğin bitme nedenini öğrenen sosyete şokta. Çünkü sosyetede, bu yüzden biten evlilik sanırım ilk oluyor.

EN BÜYÜK DESTEKÇİSİYDİ

Tansa Mermerci Ekşioğlu'na 2021 yazında pankreas kanseri teşhisi konmuş, aynı yılın ekim ayında da ameliyat olup kanserli hücrelerinden kurtulmuştu.

Yoğun bir tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşan Tansa Hanım'a bu zor döneminde en büyük desteği, annesi Ender Mermerci, kardeşleri Yosun Reza ve Derin Mermerci ile eşi Can Ekşioğlu vermişti.

Böylesi kötü bir badireyi atlattıktan sonra, boşanması üzücü oldu tabii ama ikisinin de yolu açık olsun."

SPİRİTÜALİZM NEDİR?

Spiritüalizm, bireyin manevi arayışını, içsel huzuru ve evrensel anlamı keşfetmeye odaklanan bir felsefe veya yaşam biçimidir.

Dinlerden bağımsız olarak, ruhsal gelişim, kişisel farkındalık ve evrenle bağlantı kurma çabalarını içerir.

Spiritüalizm, genellikle meditasyon, yoga, doğa ile bütünleşme, enerji çalışmaları veya kişisel gelişim pratikleri gibi yöntemlerle ifade edilir.

İnsanların hayatın anlamını, kendilerini ve evrendeki yerlerini sorgulamalarına olanak tanır.

Bazılarına göre spiritüalizm, dini inançlarla bağdaşabilirken, bazıları için tamamen seküler bir manevi yolculuktur. Temelinde, bireyin içsel barış, denge ve bütünlük arayışı yatar.

