Sosyetenin gözde çifti boşandı: Yasemin Özilhan’dan ‘İhanet’ açıklaması! Magazin dünyası şokta

“14 yıldır evli olduğum Sayın İzzet Özilhan ile karşılıklı saygı ve anlayış çerçevesinde boşanma kararı aldık ve 3 Eylül 2025 itibarıyla boşanmış bulunmaktayız. Bu süreç, anlaşmalı ve tamamen medeni bir şekilde gerçekleşti.