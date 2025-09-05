Sosyetenin gözde çifti boşandı: Yasemin Özilhan’dan ‘İhanet’ açıklaması! Magazin dünyası şokta

Cemiyetin gözde çifti Yasemin Özilhan ve 2011’de evlendiği İzzet Özilhan boşandı. Yasemin Özilhan, evliliğin resmen sona ermesinin ardından yazılı bir açıklama yaparak 'ihanet' iddialarına da yanıt verdi.

2001’de ekranlara adım atan ve kısa sürede geniş bir hayran kitlesi kazanan Özilhan, oyunculuğu bıraktıktan sonra sosyal sorumluluk projeleri ve iş dünyasındaki faaliyetleriyle de adından söz ettirmişti.

Ünlü iş insanı İzzet Özilhan ile bir dönem oyunculuk yapan Yasemin Özilhan, 2011’de görkemli bir düğünle evlenmişti.

Sosyetik çiftin 2012’de Emine, 2013’te ise Ela adını verdikleri kızları dünyaya geldi.

ŞOKE EDEN İDDİA!

Aile hayatını gözlerden uzak yaşayan çift hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Bir magazin programında İzzet ve Yasemin Özilhan’ın boşanacağı öne sürüldü.

BOŞANMA TARİHİ BELLİ OLDU!

Boşanma iddialarıyla gündeme gelen Yasemin ve İzzet Özilhan cephesinde yeni bir gelişme yaşandı.

Hürriyet’te yayımlanan habere göre, çifte yakın kaynaklar ayrılık iddiasını doğruladı ve çiftin bu hafta boşanacağını belirtti. Hızla yayılan dedikodular sonrası çiftten herhangi bir açıklama gelmemişti.

14 YILLIK EVLİLİK SONA ERDİ

Çiftin ayrılacağına dair iddialar magazin basınında konuşulurken üzücü haber geldi.

Yasemin Özilhan, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımla, eşi İzzet Özilhan ile ayrıldıklarını resmen duyurdu.

İşte Yasemin Özilhan’ın açıklaması:

“14 yıldır evli olduğum Sayın İzzet Özilhan ile karşılıklı saygı ve anlayış çerçevesinde boşanma kararı aldık ve 3 Eylül 2025 itibarıyla boşanmış bulunmaktayız. Bu süreç, anlaşmalı ve tamamen medeni bir şekilde gerçekleşti.

Son günlerde basında yer alan ‘ihanet’ ve ‘aldatma’ içerikli iddiaların gerçeği yansıtmadığını özellikle vurgulamak isterim. Özel hayatımıza dair asılsız haberlerin gündeme gelmesinden üzüntü duyuyorum.

İzzet ile yollarımızı ayırmış olsak da, çocuklarımızın sağlıklı gelişimi için ebeveynlik sorumluluklarımızı her zaman ortak bir anlayış ve uyum içinde sürdüreceğiz.”

YASEMİN ÖZİLHAN KİMDİR?

Yasemin Ergene, 22 Ocak 1985’te Hamburg, Almanya’da doğdu; Türk aktris, model, dizi ve sinema oyuncusu.

İlk olarak 2002’de Koçum Benim ve 2004’te Ah Be İstanbul dizilerinde rol aldı. 2004’te Vizontele Tuuba filmiyle sinema deneyimi yaşadı.

2005’te Aşk Oyunu dizisinde Ekin Serbest karakteriyle popülerliği hızla arttı.

Keremcem ile başrolü paylaştığı diziyle ülkenin en popüler genç oyuncularından biri oldu

Ecobella ve Migros gibi markaların reklam filmlerinde yer aldı.2006-2010 yıllarında Doktorlar dizisinde Ela Altındağ karakterini canlandırdı ve dizinin bitimiyle oyunculuğu bıraktığını açıkladı.

Oyunculuğu bırakmasında eşi, iş insanı İzzet Özilhan’ın etkisinin olduğu düşünülse de, Ergene, üniversite eğitimi için mesleki kariyerini sonlandırdığını belirtti.

İZZET ÖZİLHAN KİMDİR?

27 Ağustos 1981’de İstanbul’da doğan İzzet Özilhan, dedesinin adını taşıyor.

Babası, Anadolu Grubu’nun sahibi Tuncay Özilhan’dır.

Türkiye’nin en zengin ailelerinden birinin üyesi olan İzzet Özilhan, 16 Temmuz 2011’de Doktorlar dizisi oyuncusu Yasemin Özilhan ile evlendi.

Çift, 2012’de Emine’yi, 2013’te Ela’yı kucaklarına aldı.

