Sosyetenin örnek çiftiydi: 'Beni Aldattı' dedi mahkemeye koştu

Sabah'tan Armağan Yılmaz'ın haberine göre, cemiyet parmakla gösterilen Güven Bostancı ve Çağla Bostancı çifti arasında önemli bir gelişme yaşandı.

MAHKEMEYE KOŞTU

Çağla Bostancı, eşi Güven Bostancı'nın kendisini aldattığını ileri sürerek İstanbul Adliyesi'nde boşanma davası açtı.

ZİNA İDDİASI ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Çağla Bostancı’nın mahkemeye verdiği dilekçede, eşi Güven Bostancı’nın kendisini başka bir kadınla aldattığını, zina nedeniyle boşanmak istediğini belirtti. Öte yandan Çağla, eşinin evlilikleri sürecinde kendisine sevgi ve ilgi göstermediğini iddia ederek maddi ve manevi tazminat talebinde bulundu. Bostancı nafaka ve ortak mal paylaşımı istedi.

AYLIK 60 BİN TL NAFAKA

İstanbul Aile Mahkemesi ise, Güven Bostancı tarafından eşi Çağla Bostancı'ya aylık 60 bin Türk lirası tedbir nafakası verilmesine karar verdi. Davanın ilerleyen günlerde görülmesi bekleniyor. Öte yandan çiftin 18 yaşında bir kız çocuğu bulunuyor.