Sosyetenin ünlü ismi Kosta Rika'da ağır yaralandı. Türkiye'ye uçuşuna izin verilmiyor. Eski eşi haberi alır almaz yanına gitti

Kaynak: Haber Merkezi
Sosyetenin ünlü ismi Kosta Rika'da ağır yaralandı. Türkiye'ye uçuşuna izin verilmiyor. Eski eşi haberi alır almaz yanına gitti
Cemiyet hayatının ünlü ismi Elif Dürüst, kızı ve arkadaşlarıyla tatil yaptığı Kosta Rika'da ATV kazası geçirdi. Dürüst, kasksız bindiği ATV devrilince ağır yaralandı.

1993 yılında hayatını kaybeden iş insanı ve sanayici Ekrem Dürüst'ün kızı olan 54 yaşındaki Elif Dürüst, yılbaşı tatili için Orta Amerika ülkesi Kosta Rika'yı tercih etmişti. Tatilinin ilk günlerinde kızı Yasemin Germiyanlıgil ile eğlenen, denize giren, at binen Elif Dürüst keyifli geçirdiği vakitleri sosyal medyadaki hesabından paylaşmıştı.

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HASTANEYE KALDIRILDI

Dürüst, sahil kasabasındaki tatili sırasında ATV’ye binmek isteyince ortalık bir anda karıştı. Kask takmadan ATV'ye bindiği belirtilen Elif Dürüst, aracın devrilmesi sonucu yaralandı. Hastaneye kaldırılan Dürüst'ün kafatasında ve bacağında kırıklar olduğu ifade edildi. Hayati tehlikesi bulunmamasına rağmen 'uzun uçuş riski' nedeniyle Türkiye'ye uçuşuna izin verilmeyen Dürüst'ün tedavisinin sürdüğü aktarıldı. Kazayı haber alan eski eşi Mehmet Germiyanlıgil ile kardeşi Şirin Yalçın'da Dürüst’ün yanına gittiği belirtildi.

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DAHA ÖNCE ÇOK SAYIDA SOSYAL PROJEDE YER ALMIŞTI

Elif Dürüst, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İngilizce İktisat Bölümü'nden mezun olan Dürüst, sosyal sorumluluk projelerine olan ilgisiyle bilinir.

Aralık Derneği'nin kurucu ve başkanı olarak birçok sosyal projede aktif yer alan Dürüst, Newport University'de Davranış Bilimleri ve Maltepe Üniversitesi'nde Psikoloji alanında yüksek lisans yapmıştı. Elif Dürüst, kişisel gelişim ve sosyal alanlardaki çalışmalarıyla dikkat çekti.

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