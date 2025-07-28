Sosyetenin yeni aşk bombası! Raif Dinçkök ve Hande Demir Bodrum’da el ele

Akkök Holding Yönetim Kurulu Başkanı Raif Dinçkök, yeni sevgilisi Hande Demir ile Bodrum’da yakalandı.

19 yıllık eşi Esra Tümen’den boşandıktan sonra birçok aşk dedikodusuyla anılan Dinçkök, Hande Demir ile yaz tatilini Türkbükü’nde geçiriyor.

Çift, sahildeki bir mekanda akşam yemeği için rezervasyon yaptırıp keyifli anlar yaşadı.

Bülent Cankurt’un bugünkü köşesinde yer alan haberde, çapkın iş insanı Raif Dinçkök ile Temmuz 2020’de Erdinç Acar’dan ikinci kez boşanan Hande Demir’in yeni bir aşka yelken açtığı belirtildi.

Cankurt yazısında şunları yazdı: “İşte aşklarının kanıtı! İki aydır birlikte olan Dinçkök ve Demir, önceki akşam Bodrum Türkbükü’nde, arkadaşım Ersin Al’ın objektifine takıldı.

Aşıklar, sosyetenin popüler ocakbaşı restoranında baş başa yemek yedi. 2021’de 19 yıllık eşi Esra Tümen’den boşanan ve ilişkilerini genelde gizli tutan Raif Dinçkök, bu kez sevgilisiyle gözde bir mekanda göründü. Bu, aşklarının ciddiyetine işaret ediyor.

Ayrıca Dinçkök ile Demir’in anne ve babası merhum Ali Dinçkök ile Revan Sadıkoğlu da 90’larda aşk yaşamıştı. Onların ilişkisi kısa sürmüştü, ancak çocukları bu mirası sürdürüyor gibi. Belki de ailelerinin tamamlayamadığı hikayeyi evlilikle taçlandırırlar…”

NE OLMUŞTU:

Cankurt, 20 Haziran 2025’teki yazısında şöyle demişti: “2021’de 19 yıllık eşi Esra Tümen’den boşanan Raif Dinçkök’ün aşktaki hızına yetişmek zor! Boşandıktan sonra pek çok güzelle anılan Dinçkök, yeni bir aşka başladı.

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Partneri, sosyeteden tanıdık bir isim: Hande Demir! Bir arkadaşım, Demir ile Dinçkök’ü Etiler’deki popüler bir mekanda gördüğünü söylemişti. Tesadüf sandım, ama yanılmışım…

Çünkü Hande Demir ile Raif Dinçkök, salı akşamı Bebek’teki sosyetenin gözde balıkçısında buluştu. Ocak ayında açılan mekanda baş başa yemek yediler. Samimi halleri, aşklarını gizlemediklerini gösteriyor. Mutlulukları daim olsun.”

RAİF DİNÇKÖK KİMDİR?

1971 İstanbul doğumlu Raif Ali Dinçkök, 1993’te Boston Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun oldu. Akkök Holding’de çeşitli görevler üstlendi.

1994-2000 yıllarında Ak-Al Tekstil’de Satın Alma Bölümü’nde, 2000-2003 yıllarında Akenerji’de Koordinatör olarak çalıştı. Akkök Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı öncesinde Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.

Raif Ali Dinçkök, Aksa Akrilik, Akkim, Akiş GYO, Akmerkez GYO ve Akkök Next’in Yönetim Kurulu Başkanıdır. Ayrıca Holding’e bağlı diğer şirketlerde Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Üyesi olarak görev alıyor.

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HANDE DEMİR KİMDİR?

Hande Demir, sosyetenin tanınmış isimlerinden biridir. 1984 doğumludur. Annesi, cemiyetin bilinen simalarından Revan Sadıkoğlu’dur. Işık Lisesi’nden mezun olan Demir, Bilgi Üniversitesi Medya ve İletişim Sistemleri mezunudur.

2006’da, 22 yaşındayken Erdinç Acar ile Las Vegas’ta evlendi. Çift, 2010’da ayrıldı, aynı yıl barışarak yeniden evlendi. Üç çocukları olan çift, 2020’de ikinci kez boşandı. Çocukları için dostane bir ilişki sürdürüyorlar.

Boşandıktan sonra Cevdet Taşçeken ile kısa bir ilişki yaşadı, ancak bu ilişki sona erdi. 2024’te emlakçı Hasan Tufan ile Bebek’te bir restoranda tartıştığı iddiasıyla gündeme geldi.

Hande Demir, sosyal medya paylaşımları ve etkinlikleriyle dikkat çeker. 2020’de “mahrem” bir ilişki nedeniyle çevresinden tepki aldığı söylendi.

TV8’de yayınlanan Doya Doya Moda programında jüri üyesi olan Demir, 2020’de Kemal Doğulu’nun ayrılmasıyla programa katıldı. Moda ve stil yorumlarıyla tanınıyor.