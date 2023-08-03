Sosyeteyi karıştıran kanser skandalı

İzmir sosyetesinin tanınmış ailelerinden Kardıçalı Ailesi'nin kızları Sena'nın göğsünden alınan parça biyopsiye yollandı. Kanser denilen genç kadın, kemoterapi tedavisine başladı. Ancak gerçek bambaşka çıktı...

Sosyeteyi karıştıran kanser skandalı

İzmir'in köklü ailelerinden Kardıçalı Ailesinin kızı, sosyeteden Sanem Tezman'ın da kardeşi olan Sena Kardıçalı'nın trajik bir olay yaşadığı ortaya çıktı.

0x0-1691045256612-j1pm.webp

Sabah Gazetesi'nden Bülent Cankurt' un haberine göre,26 yaşındaki Sena, göğsünde kitle hissedince annesi Şebnem Hanım tarafından doktora götürüldü. Göğsündeki kitleden alınan örnek, İzmir'in ünlü laboratuvarına gönderildi ve gelen rapor, aileyi yıktı. Rapor, Sena'nın kanser olduğunu söylüyordu.

0x0-1691045260511-zoha.webp

KANSER OLMADIĞI HALDE KEMOTERAPİ ALDI

Sanem Tezman'ın önerisi üzerine aile, İstanbul'a giderek raporu ünlü doktorlara gösterdi. Tüm doktorlar, hemen göğsünün alınması gerektiğini ve çabuk yayılan bir kanser türü olduğunu söyledi.

0x0-1691045259056-idfm.webp

Ancak son bir doktor, Sena'nın genç yaşında olduğunu ve göğsünü almadan önce tedaviyi denemeyi önerdi. Bunun üzerine aile, zaman kaybetmeden kemoterapi tedavisine başladı.

"SİZİN RAPOR KARIŞMIŞ"

Ancak, ilk kemoterapi seansının ardından İzmir'deki laboratuvarın sahibi, Şebnem Hanım'ı arayarak inanılmaz bir gerçeği açıkladı: "Sizin rapor karışmış, kızınız kanser değil."

Bu durum aileyi derinden etkiledi ve Sena'nın psikolojisi yerle bir oldu. Gereksiz yere kemoterapi tedavisi alan genç kız ve ailesi, yaşadıkları bu acı hatanın sorumlularının en büyük cezayı almasını diledi.

Aile, laboratuvara karşı dava açtı ve yaşanan bu sağlık skandalının takipçisi olacaklarını açıkladılar. Bu olay, sağlık sistemindeki dikkatsizlik ve ihmallerin ne denli önemli sonuçlar doğurabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Öne Çıkanlar
Poşet fiyatlarına zam mı geldi? Plastik poşet ne kadar oldu?
Poşet fiyatlarına zam mı geldi? Plastik poşet ne kadar oldu?
Kılıçdaroğlu 10 Aralıkçılardan mı korkuyor?
Kılıçdaroğlu 10 Aralıkçılardan mı korkuyor?
Çocuklarını okul yerine medreseye gönderdikleri ortaya çıktı. MEB bu durumu fark etmiyor mu?
Çocuklarını okul yerine medreseye gönderdikleri ortaya çıktı. MEB bu durumu fark etmiyor mu?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 45 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 45 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Bir Türk yurdu Balkanlar ve Avrupa’yı titreten kavim
Bir Türk yurdu Balkanlar ve Avrupa’yı titreten kavim
Sıcak çarpması nedir? Sıcak çarpması belirtileri neler?
Sıcak çarpması nedir? Sıcak çarpması belirtileri neler?
Son Haberler
Ünlü akıllı telefon üreticisi olan marka logo değiştirdi Teknoloji - Otomotiv
Ünlü akıllı telefon üreticisi olan marka logo değiştirdi
Koronavirüsü yaymak için tasarlanan yüzlerce fare bulundu Dünya
Koronavirüsü yaymak için tasarlanan yüzlerce fare bulundu
Başakşehir genç kalecisi Deniz Dilmen ile uzattı Spor
Başakşehir genç kalecisi Deniz Dilmen ile uzattı
Akaryakıt fiyatları çiftçiyi 50 yıl geri götürdü. Türkiye Yüzyılı tam gaz devam ediyor Güncel
Akaryakıt fiyatları çiftçiyi 50 yıl geri götürdü. Türkiye Yüzyılı tam gaz devam ediyor
Esenyurt zanlılarının adliyeye sevkinde arbede çıktı. Tekel bayide 2 kişi öldürülmüştü Yaşam
Esenyurt zanlılarının adliyeye sevkinde arbede çıktı. Tekel bayide 2 kişi öldürülmüştü
Ünlü yıldız Sean Penn'de büyük greve destek verdi. Hollywood kepenk kapatmak üzere Magazin
Ünlü yıldız Sean Penn'de büyük greve destek verdi. Hollywood kepenk kapatmak üzere
İşte AKP'nin hatıra ormanı. Kim yaptıysa eline sağlık Güncel
İşte AKP'nin hatıra ormanı. Kim yaptıysa eline sağlık