Sosyeteyi karıştıran kanser skandalı

İzmir'in köklü ailelerinden Kardıçalı Ailesinin kızı, sosyeteden Sanem Tezman'ın da kardeşi olan Sena Kardıçalı'nın trajik bir olay yaşadığı ortaya çıktı.

Sabah Gazetesi'nden Bülent Cankurt' un haberine göre,26 yaşındaki Sena, göğsünde kitle hissedince annesi Şebnem Hanım tarafından doktora götürüldü. Göğsündeki kitleden alınan örnek, İzmir'in ünlü laboratuvarına gönderildi ve gelen rapor, aileyi yıktı. Rapor, Sena'nın kanser olduğunu söylüyordu.

KANSER OLMADIĞI HALDE KEMOTERAPİ ALDI

Sanem Tezman'ın önerisi üzerine aile, İstanbul'a giderek raporu ünlü doktorlara gösterdi. Tüm doktorlar, hemen göğsünün alınması gerektiğini ve çabuk yayılan bir kanser türü olduğunu söyledi.

Ancak son bir doktor, Sena'nın genç yaşında olduğunu ve göğsünü almadan önce tedaviyi denemeyi önerdi. Bunun üzerine aile, zaman kaybetmeden kemoterapi tedavisine başladı.

"SİZİN RAPOR KARIŞMIŞ"

Ancak, ilk kemoterapi seansının ardından İzmir'deki laboratuvarın sahibi, Şebnem Hanım'ı arayarak inanılmaz bir gerçeği açıkladı: "Sizin rapor karışmış, kızınız kanser değil."

Bu durum aileyi derinden etkiledi ve Sena'nın psikolojisi yerle bir oldu. Gereksiz yere kemoterapi tedavisi alan genç kız ve ailesi, yaşadıkları bu acı hatanın sorumlularının en büyük cezayı almasını diledi.

Aile, laboratuvara karşı dava açtı ve yaşanan bu sağlık skandalının takipçisi olacaklarını açıkladılar. Bu olay, sağlık sistemindeki dikkatsizlik ve ihmallerin ne denli önemli sonuçlar doğurabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.