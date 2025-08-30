Sosyeteyi yasa boğan ölümün sır perdesi aralandı! 19 yaşındaki Defne’nin vefatı şüphe uyandırmıştı

Sosyeteyi yasa boğan ölümün sır perdesi aralandı! 19 yaşındaki Defne’nin vefatı şüphe uyandırmıştı

İş insanı Hasan ve Zeynep Akçakayalıoğlu çiftinin 19 yaşındaki kızları Defne Akçakayalıoğlu’nun ölümünün perde arkası ortaya çıktı. Yatağında ölü bulunan genç kızın son gecesinde yaşadıkları dehşete düşürdü.

Sosyetenin simalarından Zeynep-Hasan Akçakayalıoğlu çiftinin 19 yaşındaki kızları Defne, Miami'de yatağında ölü bulunmuştu.

Sabah’tan Bülent Cankurt’un haberine göre, Defne'nin belinde stres kırığı rahatsızlığı varmış. Bu nedenden dolayı ağır ilaçlar kullandığı, o gece de o ilaçların yanı sıra uyku hapı içtiği öğrenildi.

Ölümüyle sosyeteyi yasa boğan, 19 yaşındaki Defne, dün Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Ulus Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

AMELİYATI ERTELEYİP MİAMİ’YE DÖNMÜŞ

Defne'nin sır ölümünü merak edilirken yeni gelişmeler ağızları açık bıraktı. Genç kızın, golf oymaktan kaynaklı belinde stres kırığı oluşmuş.

Son dönemde ağrıları artınca anne-babası Defne'yi New York'ta bir doktora götürmüş. Geçtiğimiz salı günü ameliyatı varmış. Ancak Şikago Üniversitesi'nde öğrenim gören ve bir aydır Miami'de staj yapan Defne, stajını tamamlamak istediği için ameliyatı erteleyip ailesiyle Miami'ye dönmüş.

DEFNE AĞIR İLAÇ KURBANI MI?

Doktoru ağrıları için ağır bir ilaç vermiş. Defne, uyuyamadığı için uyku ilacı almış. Defne’nin bu yüzden vefat ettiği düşünülüyor.

