Sosyete dünyasının sevilen isimlerinden Hande Demir, Londra’da unutamayacağı bir olay yaşadı. Ünlü sosyetik, Heathrow Havalimanı’nda çekilen görüntülerinin ardından cüzdanının çalındığını açıkladı.

Herkes “Çok dikkatli ol” diye uyarmasına rağmen temkinli davrandığını belirten Demir, şu sözleri kullandı: “Yine de kaşla göz arasında cüzdanımı çaldılar.

Yetkililer ise bulmak için çok uğraşmadılar. Cana geleceğine mala gelsin dedim. Yine de ucuz kurtuldum.”

HANDE DEMİR KİMDİR?

1984 İstanbul doğumlu Hande Acar, Işık Lisesi’nin ardından Bilgi Üniversitesi Medya ve İletişim Sistemleri bölümünden mezun oldu.

Hayali ana haber sunmaktı fakat hayat onu başka bir yola yönlendirdi.

22 yaşında üniversitede tanıştığı iş insanı Erdinç Acar ile evlendi, 2020’de boşandı.

Evliliğinin ilk yılında anne olan Acar, ilk parasını yıllar önce açtığı ikinci el butiğinden kazandı.

Aslan, Masal ve Mavi adlı üç çocuk annesi olan 41 yaşındaki Hande Demir’in Instagram’da 700 binin üzerinde takipçisi bulunuyor.