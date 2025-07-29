Sosyetik güzel koyda çocuğuna sürat botu kullandırdı! Ali Sabancı’nın kazası bile örnek olmadı

Şu sıralar Bodrum’da dostlarıyla birlikte moral tatilinde olan Aslı Gümüşel, aşk haberiyle değil bu kez herkesi ayağa kaldıran bir fotoğrafla gündem oldu.

Aslı Gümüşel, 23 yıllık eşi Metin Şen ile yollarını ayırarak herkesi şaşırtmıştı. Ayrılığın ardından Gümüşel, ünlü iş insanı Serdar Bilgili'yle aşk yaşamıştı. Ancak bu birliktelik çok uzun sürmedi.

YAKIN DOSTUYLA TEKNEDE GÖRÜNTÜLENDİ

Yakın çevresinden edinilen bilgilere göre, Aslı Gümüşel bu ayrılık nedeniyle bir süredir moralsiz. Kendisini toparlamak isteyen Gümüşel, yakın dostu Eda Kosif'in Bodrum Türkbükü'nde demirli teknesinde tatil yaparak kafasını dağıtmaya çalışıyor. İkili, geçtiğimiz hafta sonu teknede birlikte görüntülendi.

SKANDAL GÖRÜNTÜ: 13 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA TEKNE KULLANDIRTTI

Gümüşel ve Kosif'in teknede geçirdiği zamanı köşe yazısında aktaran Sabah yazarı Bülent Cankurt, tekneyi Eda Kosif'in 13 yaşındaki oğlu K. tarafından kullanıldığını belirtti. Bu durum, Cankurt'u şaşkına çevirdi. Yazar, Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'nın bot kazası sonrası yaşadıkları tehlikeyi hatırlatarak, "13 yaşındaki bir çocuğa kalabalık bir koyda bot teslim edilir mi? Hem kendilerini hem de çevredekileri tehlikeye attıklarının farkında değiller mi?" ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.