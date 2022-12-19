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Sosyetik kasap Nusret 'Dünya Kupası'nı dükkanındaki etleri tokatladığı gibi tokatladı

Dünya Kupası finalinde Fransa'yı mağlup edip dev zafere ulaşan Arjantin'in yıldızı Angel di Maria, kupayla poz verirken Nusret Gökçe de yanına geldi. Gökçe'nin bağırması ve kupayı tokatlamasıyla şaşkına dönen Maria'nın o anki bakışları dikkat çekti.

Haber Giriş: 19 Aralık 2022 Pazartesi - 10:38
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Sosyetik kasap Nusret Gökçe Arjantin takımının yıldız oyuncularından Angel di Maria'nın elindeki dünya kupasına tokat attı.

Sosyetik kasap Nusret 'Dünya Kupası'nı dükkanındaki etleri tokatladığı gibi tokatladı
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Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin oldu. Finalde Fransa ile karşı karşıya gelen Arjantin'in başarılı futbolcusu Angel di Maria, sahada kupayı kaldırarak şampiyonluğu kutladı. Maçı izlemek için Katar'a giden dünyaca ünlü sosyetik kasap Nusret Gökçe de maç sonunda sahaya girerek Angel di Maria ile video çekti.

ANGEL DI MARIA'NIN BAKIŞI DİKKAT ÇEKTİ

Restoranında etleri tokatlayarak çektiği videolarla sık sık gündeme gelen Nusret Gökçe, Angel di Maria'nın kupayla sevinç yaşadığı anlarda garip bir ağız hareketi yaparak "Woww" diye bağırdı ve dünya kupasına şaplak attı. Nusret'in kupayı tokatlaması ile  ne yapacağını bilemeyen Maria'nın şaşkınlığı ise bakışlarına yansıdı.

PAYLAŞIMINA YORUM YAĞDI

48,9 milyon takipçisinin bulunduğu Istagram hesabından futbolcularla verdiği pozları paylaşan Nusret, Angel di Maria ile videosunu da yayınlamayı ihmal etmedi. Gökçe'nin paylaşımına yorum yapan kullanıcılar ise "Konuşmayı unuttun, sadece kükrüyorsun"  ''Elindeki dünya kupası altın kaplama dana eti değil Nusret'' ve  "Di Maria'nın son bakışı" ifadelerini kullandı.

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