Sosyetik gece kulübünün sahibine tecavüz suçlaması

Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre, İstanbul Arnavutköy’de bilinen bir gece kulübünü işleten Serhat M. ile İzmir Alaçatı’da kulüp işleten arkadaşı Hasan H., E.P isimli bir kadına tecavüzle suçlanıyorlar. E.P’nın avukatı Sinan Arslan, iki şüphelinin de gelecek DNA raporu ile tutuklanacağı iddiasında

Balıkesir’de yaşayan E.P., adlı genç kadın 21 Eylül 2023 günü gezmek için İstanbul iline geldi ve bu ziyaretini sosyal medyasından da paylaştı.

Ne olduysa o andan itibaren başladı.

İzmir Alaçatı’da işletmecilik yapan ve daha önceden tanıştığı ve aralarında sadece normal arkadaşlık olduğunu iddia ettiği Hasan H., E.P.’ye yazdı.

Kendisinin arkadaşı Serhat M.’nin işletmecisi olduğu İstanbul’un boğaza nazır semtlerinden Arnavutköy’ün bilinen gece kulüplerinden O….’da olduğunu, kadınlı erkekli olarak bir grup halinde eğlendiklerini belirterek davet etti.

Daha önceden tanıdığı ve herhangi bir sorun yaşamadığı Hasan H.’nin davetini kabul eden E.P, Arnavutköy’deki kulübe geldi. Gerçekten kadın ve erkeklerden oluşan bir grup halinde eğlendiler.

Gecenin ilerleyen saatlerinde E.P., Anadolu yakasında bulunan oteline gitmek için kendisine taksi çağrılmasını isteyince Hasan H., kulübün erken kapanması nedeniyle hep birlikte Serhat M.’nin evine yine kadınlı erkekli geçeceklerini, gruptaki herkesin geleceğini, orada alkol alıp sohbet edeceklerini söyledi.

Grupta kadınlar da olduğu için şüphelenmeyen E.P, kabul etti. İki araç halinde yola çıktılar

Ancak eve gelindiğinde E.P.’nın bulunduğu araçtaki Öykü adlı kadın işi çıktığını söyleyerek inmedi ve araçla devam etti.

Kulüpten çıkarken arkalarında olan içinde başka kişilerin de olduğu diğer araç da evin oraya ulaşmamıştı.

Hasan H. ve Serhat M., diğer araçtakilerin de beş dakikaya kadar geleceklerini söyleyerek E.P’yı eve çıkmaya ikna ettiler.

Ancak E.P’nın anlatımlarına göre eve girildiği andan itibaren Hasan H., E.P’yi direk yatak odasına sokmaya çalıştı.

Neye uğradığını şaşıran E.P. ifadesinde odadan çıkma çabasının Hasan H. tarafından engellendiğini, cinsel ilişkiye girmesi için zorlandığını iddia etti.

E.P. ifadesinde ısrarını ileri götüren Hasan H. grup seks teklifinde de bulunarak odanın dışında bekleyen arkadaşı Serhat M.’yi de içeri çağırdığını söyledi.

E.P, her iki kişinin bağırışlarına karşın ellerini kollarını tutarak sırayla kendisine cinsel saldırıda bulunduklarını iddia etti.

112 ACİL HATTINI ARADI

Cinsel saldırının ardından bağırışlarını sürdüren E.P, bağırarak bunun hesabını soracağını ve şikayetçi olacağını söylemesi üzerine Hasan H.’nin koşarak evin kapısını kilitlediğini, E.P’nin 112 Acil Hattı’nı araması üzerine elindeki telefonu zorla aldığını öne sürdü...

112 ACİL'DEN GELEN CEVABİ ARAMA MEŞGULE ATILDI

E.P.nin Bursa Barosu’na kayıtlı avukatı Sinan Arslan da dilekçesinde müvekkilinin 112 Acil’i saat 04:27’de aradığını ancak konuşamadan kendisinden zorla alınan telefonun 112 Acil hattı görevlilerince bir dakika sonra geri aranmasına karşın şüphelilerden Hasan H. tarafından meşgule atıldığını belirtti.

"KADIN CİNAYETİNE KURBAN GİTMEKTEN KORKTUM"

Avukat Sinan Arslan, müvekkilinin tehditler karşısında bir kadın cinayetine kurban gitme korkusuyla ve panikle ağlayarak her istedikleri yapacağını, kendisini bırakırlarsa hiç kimseye anlatmayacağını ve şikayet etmeyeceğini söylemek zorunda kaldığını söyledi.

Avukat Sinan Arslan dilekçesinde E.P’nin ifadelerine göre olayın devamını şöyle anlattı;

“Şüphelilerin müvekkilime sigara uzatıp kendisinin sigara içtikten sonra sakinleştiğini görene kadar ikamette zorla tutmuşlardır. Müvekkilimin sakinleştiğine inanıp bir an kapıyı açtıklarında müvekkilim hızlıca ikametten ayrılmışsa da şüpheliler müvekkilimin peşinde dışarıya gelmişlerdir. O sırada müvekkilimin tekrar 112 acil çağrı hattını aradığını görmüşlerdir. HTS kayıtlarına bakılırsa bu aramalar görülecektir.”

TAKSİCİLER VE POLİS YARDIMIMA YETİŞTİ

Şüphelilerin E.P.’nin elindeki telefonu tekrar zorla alıp tehdit ettiklerini ancak bu sırada dışarıdaki bir arbedenin 50 yaşlarında kumral tenli tanık tarafından görüldüğünü belirten Avukat Sinan Arslan, “Müvekkilimin bağırdığını duyan ve oradaki taksi durağında olan polis ekipleri olay yerine geldiğinde yerde sürüklenmiş halde onu buldular. Hasan’ı başında Serhat E.’yi de telefonu alıp kaçarken yakaladılar” dedi.

SEVGİLİ OLDUKLARI İDDİA ETTİ

Karakola götürülen şüphelilerden Hasan H. ise ifadesinde E.P. ile geçtiğimiz yazdan beri ilişkilerinin olduğunu, E.P’nın kendisinin eve gelmek istediğini, yine kendisinin cinsel ilişki talep ettiğini öne sürdü.

Hasan H., E.P’nın “Serhat’ı da çağırsak mı?” teklifinde bulunması üzerine önce şaka yaptığını sandığını iddia etti.

Kendisinin banyoda olduğu sırada odada Serhat ile E.P.’yı birlikte çıplak halde görünce kızdığını “Yazıklar olsun” dediğini öne süren Hasan K., bunun üzerine E.P.’nın pişmanlık duygusuyla bağırmaya başladığını iddia etti.

“KOMŞULAR RAHATSIZ OLMASIN DİYE AĞZIMI KAPADIK"

Komşular rahatsız olmasın diye E.P.’nın ağzını kapadığını öne süren Hasan H., “Sabaha karşın evden fırladı gitti. Bende sokakta kızın başına bir şey gelmesin diye Serhat ile peşinden çıktım. Kendini yerler attı. Telefonu yere düştü. Ben de o sırada oradan geçen birine polisi arayın dedim polisler geldi” iddiasında bulundu.

Hasan H., E.P’nın kendisinden para koparmaya çalıştığını, daha önce de İzmir’deyken para verdiğini öne sürdü.

“KISKANMIYOR MUSUN DİYEREK BANA BAĞIRMAYA BAŞLADI"

Serhat M. ise ifadesinde Hasan H ve E.P’nın evinde yatak odasında ilişkiye girdiklerini o sırada kendisinin salonda yarı çıplak şekilde uyuduğunu ve E.P’nın gelerek kendisine dokunmasıyla uyandığını iddia etti.

E.P.’nın kendisini yatak odasına götürdüğünü ve tahrik ettiğini o sırada Hasan H.’nin banyoda olduğunu iddia eden Serhat M., “Hasan odaya girerek ‘Ne yapıyorsunuz siz’ demesi üzerine E.P’nın güldüğünü sonra “Şerefsizsiniz siz hani sevgilindim kıskanmıyor musun beni’ diye bağırmaya başladığını öne sürdü.

Serhat M., E.P. ile ilişkiye girmediğini, bağırması üzerine binadakileri rahatsız etmemek için onu iknaya çalıştıklarını, grup seks yapmadığını, zorla telefonunu almadığını iddia etti.

ADLİ GÖZETİM ŞARTIYLA SERBEST KALDILAR

Konuyla ilgili görüştüğümüz Avukat Sinan Arslan, nöbetçi mahkemeye çıkarılan iki şüpheliye de yurtdışı yasağı konup, ev hapsi aldılar. Olaya dair soruşturma ise sürüyor.

DNA RAPORU BEKLENİYOR

Avukat Sinan Arslan, mevcut bütün delillere bakıldığında şüphelilerin müvekkiline cinsel saldırı için tuzak kurduklarının görüldüğünü öne sürdü.

Avukat Arslan, şüphelilerin işledikleri suçu örtbas etmek için E.P’nın kendilerinden para aldığı iftirasını attığını öne sürerek, “Müvekillimin gerek kendisi gerekse ailesinin maddi durumu iyi. Onlardan veya başka birilerinden para istemesini gerektirecek bir durum yok. Zaten bu olaydaki bütün gerçekler Adli Tıp Kurumu’nda gelecek DNA incelemesiyle ortaya çıkacak” dedi.

Avukat Arslan, E.P’nin vücudundan, kıyafetlerinden ve Serhat E.’nin evinden alınan sperm örneklerinden yapılacak DNA incelemesine dair Adli Tıp Raporu’nun önümüzdeki günlerde geleceğini, bu raporun gelmesi ile tecavüz vakasının netleşeceğini öne sürdü.

Arslan, raporun gelmesinin ardından her iki şüphelinin de cinsel saldırı, yağma, tehdit ve kasten yaralama suçundan tutuklanmasını beklediklerini söyledi.