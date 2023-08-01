Şota'nın unutulmaz komik anısı. Beyaz canlı yayında gülmekten yıkılmıştı

Beyaz'a konuk olan Trabzonspor'un efsane futbolcularından Şota, kardeşi Arçil ile Trabzon'a ilk geldiklerinde yaşadıkları 'sütlü kahve' hikayesini anlattı. Şota, Arçil ve babasının garsona sütü tarif etme yöntemlerinin yayınlandığı video yeniden gündem oldu.

Şota'nın unutulmaz komik anısı. Beyaz canlı yayında gülmekten yıkılmıştı

Editör: Hamza Özalkuş

Beyaz'ın programına çıkan Trabzonspor'un efsane isimlerinden Şota, kardeşi Arçil ve babası ile birlikte Trabzon'da yaşadıkları 'sütlü kahve' hikayesini anlattı.

Sütlü kahve siparişi verecekken sütü bir türlü tarif edemeyen Şota, Arçil ve babasının anısı sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Gürcü ailenin Türkçe bilgisinin az olduğu dönemde yaşanan olay, Beyaz'ı kahkahalara boğdu.

Şota Arveladze yaşadığı o anları şu şekilde anlattı;
''Ben Türkçe bilmeden kahve istedik Trabzon'da. Baba dedi ki bir kahve içelim. Tamam dedik kahve içelim. Çağırdık işte garsonu. Kahve biliyorum ama içinde dedim bu beyaz su diyorum ama sütü bilmiyorum ya. Bu bakıyor bana. Dedim ne bakıyorsun? Kahve var. Üstüne de bir beyaz su. Yani beyaz su ne olabilir.

Arçil dedi ki anlatamıyorsun. Bana bırak. Tamam dedim işte. Boynuz yaparak 'üğğğ' diyor. Ha işte kahve içinde beyaz su. Garson bakıyor bize anlatamadık.
Baba dedi ki anlatamıyorsunuz. Gel oğlum yanıma. (Kadın vücudu gösteriyor) Biliyor musun dedi.
Bebeği eline aldı. Bu verin dedim bunu içeriye at dedim. Şimdi anladım diyor. Öyle yapsaydınız dedi başında.

Tamam gitti limon getirdi. Ondan sonra çay içtik.''

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