SoundCloud geri adım attı

SoundCloud, bu yılın başlarında, kullanıcılarının yüklediği ses verilerini yapay zeka (AI) modelleriyle eğitmek için kullanma olasılığını belirten yeni bir düzenleme getirmişti. Bu değişiklik, birçok kullanıcı tarafından şirketin AI geliştirmesi için içerik kullanacağı şeklinde yorumlandı. SoundCloud, hemen ardından kullanıcılarının içeriklerinin AI eğitiminde kullanılmadığını duyurmuştu, ancak bu açıklama endişeleri tamamen giderememişti. Şirket, AI kullanımıyla ilgili şeffaflık eksikliğinin kullanıcıları rahatsız ettiğini kabul etti.

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KULLANIM KOŞULLARINDAKİ NETLİK EKSİKLİĞİ GİDERİLDİ

SoundCloud CEO'su Eliah Seton, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, şirketin kullanım koşullarındaki değişikliklerin "çok geniş" ve "yeterince açık olmadığı" itirafında bulundu. Seton, yapılan güncellemelerin aslında şirket içindeki AI uygulamalarına yönelik olduğunu ve bu uygulamaların öneri sistemleri ile dolandırıcılık önleme araçlarını kapsadığını belirtti. Ancak metnin yanlış anlaşıldığını ve endişelere yol açtığını kabul etti.

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AI KULLANIMINA YÖNELİK NET AÇIKLAMALAR YAPILDI

SoundCloud, kullanım koşullarındaki değişiklikleri yeniden düzenleyerek, kullanıcı içeriklerinin "ses, müzik veya benzerlik taklit etmeyi amaçlayan jeneratif AI modelleriyle eğitim amacıyla kullanılmayacağını" açıkça belirtti. Seton, yaptığı açıklamada, şirketin AI'yi sadece dahili amaçlar için kullanacağını ve kullanıcıların içeriklerinin AI eğitiminde yer almayacağını vurguladı.

Bu gelişme, kullanıcıların platforma olan güvenini artırmayı hedefliyor. Yapılan açıklamalar, AI'nin etik kullanımına dair daha net bir yol haritası sunarak şirketin şeffaflık ilkesini benimseme çabalarını gözler önüne seriyor. SoundCloud'un bu değişiklikleri, özellikle müzik endüstrisi ve dijital içerik üreticileri için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.