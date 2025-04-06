Southampton en hızlı küme düşme rekorunu kırdı

Tottenham Hotspur, evinde ağırladığı Southampton karşısında maça etkili başladı. Henüz 13. dakikada Djed Spence’in sağ kanattan yaptığı ortayı iyi takip eden Brennan Johnson, takımını öne geçirdi. 42. dakikada bu kez James Maddison’ın savunma arkasına aşırdığı topu filelere gönderen Johnson, ilk yarıyı 2-0 önde kapatan Tottenham’a büyük bir moral kazandırdı. Galli forvet, bu sezon Premier League'deki 10. golüne ulaşarak takımının hücum hattındaki en etkili ismi olduğunu bir kez daha gösterdi.

İKİNCİ YARIDA SOUTHAMPTON TEPKİ VERDİ AMA GEÇ KALDI

Karşılaşmanın ikinci yarısında Southampton daha fazla topa sahip olan taraftı. Kamaldeen Sulemana’nın yönlendirdiği hücumlar sayesinde rakip kaleye daha çok yaklaşan konuk ekip, 90. dakikada Mateus Fernandes’in attığı golle farkı bire indirdi. Fernandes, Sulemana’nın ortasında topu göğsüyle indirip kaleci Vicario’nun bacaklarının arasından topu ağlara gönderdi. Ancak bu gol, geri dönüş için yeterli olmadı.

MATHYS TEL PENALTIYLA SKORU BELİRLEDİ

Southampton golün ardından baskıyı artırmak istese de, uzatma dakikalarında Welington’un Johnson’a yaptığı faul sonucu kazanılan penaltıda topun başına geçen Mathys Tel, Tottenham formasıyla Premier League’deki ilk golünü attı. Bu gol, aynı zamanda karşılaşmanın da skorunu belirledi: 3-1.

SOUTHAMPTON İÇİN TARİHİ ÇÖKÜŞ

Bu sonuçla Southampton, Premier League tarihinde küme düşmesi yedi hafta önceden kesinleşen ilk takım oldu. Ligde yalnızca 10 puan toplayabilen Güney ekibi, 2007-08 sezonundaki 11 puanla rekor kıran Derby County’nin istatistiğini geçme riskiyle karşı karşıya. Şu an son sırada bulunan Southampton’ın ligde kalma umudu tamamen sona erdi.

TARAFTAR PROTESTOSUNA RAĞMEN 11. GALİBİYET

Tottenham taraftarları maç öncesi kulüp başkanı Daniel Levy’e ve teknik direktör Ange Postecoglou’ya yönelik protesto gösterileri düzenledi. Son 10 iç saha maçında yalnızca bir galibiyet alabilen Spurs, bu baskıya rağmen etkileyici bir performans sergileyerek sezonun 11. galibiyetine ulaştı. Topladığı 37 puanla 13. sıraya yükselen Tottenham, Avrupa kupaları için umut tazelerken, Southampton ise gelecek sezon Championship’te mücadele edecek.

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MAÇIN ÖNE ÇIKAN ANLARI VE İSTATİSTİKLER

Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı 60 bin 984 taraftar izledi.

Cristian Romero’nun iki kafa vuruşunu kaleci Ramsdale kurtardı.

Bergvall’ın bir golü ofsayt nedeniyle VAR kararıyla iptal edildi.

Ramsdale, Tottenham karşısında toplam 5 kurtarış yaptı.

Tottenham, maç boyunca 13 şut çekti, bunların 7’si isabetliydi.

Southampton, yalnızca 1 isabetli şutla gol buldu.

Hem skor anlamında hem de oyun genelinde öne çıkan isim Brennan Johnson oldu. 13. ve 42. dakikalarda attığı gollerle takımına rahat bir nefes aldıran Johnson, Southampton savunmasına zor anlar yaşattı. Ayrıca kazandırdığı penaltı ile Mathys Tel’in golüne de katkıda bulundu.