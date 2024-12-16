Southampton Russell Martin ile yollarını ayırdı

Southampton, Premier Lig'de Tottenham'a karşı alınan 5-0'lık yenilginin ardından teknik direktör Russell Martin'i görevden aldı. Kulüp, 16 maçta sadece bir galibiyet alarak ligde kalma hattının dokuz puan gerisine düşmüş durumda. Martin, geçen sezon Southampton'ı play-off finalinde Leeds United'ı yenerek Premier Lig'e taşıyan isim olmuştu. Ancak bu sezonki kötü performans, yönetim tarafından kabul edilemez bulundu.

Southampton'dan yapılan açıklamada, “Bu sezon Premier Lig'e adapte olmanın zorluklarını biliyorduk. Ancak mevcut durum, acil sonuçlar almayı gerektiriyor. Martin ve ekibine kulübe verdikleri katkılar için teşekkür ederiz. Geçen sezonki başarılarımızı, özellikle Mayıs'taki play-off zaferini her zaman hatırlayacağız” denildi.

Tottenham Southampton’a gol yağdırdı

GEÇİCİ TEKNİK DİREKTÖR: SİMON RUSK

Southampton'ın U21 takımını çalıştıran Simon Rusk, A takımın başına geçici olarak getirildi. Rusk'un ilk sınavı, Çarşamba günü Carabao Kupası çeyrek finalinde Liverpool karşısında olacak. Southampton taraftarları, yönetimin bu değişiklikle takımı düşme hattından kurtarabileceğini umuyor.

Martin, Tottenham mağlubiyetinden sonra yaptığı açıklamada, “Bu iş çok zorlayıcı. 5-0’lık bir yenilgiden sonra ve ligde son sıradayken kendime güvenli olduğumu söyleyemem. Sadece çalışmaya ve savaşmaya devam edebilirim” ifadelerini kullandı.

KÖTÜ PERFORMANSIN ARDINDAKİ SEBEPLER

Southampton, sezon başında dokuz yeni oyuncu transfer etmesine rağmen, Premier Lig'in zorlu rekabetine ayak uyduramadı. Kulüp, şu ana kadar sadece 11 gol atabildi ve -25 averajla ligin en kötü dört takımından biri konumunda. Ayrıca, Southampton'ın yaptığı 10 kritik hata gole, 26 hata ise rakip şuta dönüştü.

BBC yorumcusu Danny Murphy, Martin'in katı pas oyunu tarzını eleştirerek, “Premier Lig'de esnek olmazsanız ve iyi bir transfer planınız yoksa zorlanırsınız” dedi. Diğer bir yorumcu Shay Given ise taraftarların Martin'e yönelik tepkisini “acımasız” olarak nitelendirerek, “Daha birkaç ay önce kahramandı, şimdi ise ayrılmasını istiyorlar” yorumunda bulundu.