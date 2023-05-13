Southampton yerine Göztepe. İngiliz basınından çarpıcı iddia

Premier Lig'de küme düşen Southampton'la ilgili İngiliz The Telegraph gazetesi bir değerlendirme haberi yaptı. İngiliz ekibinin küme düşmesiyle ilgili Jeremy Wilson tarafından yapılan haberde yer alan bir cümlede Southampton'dan ayrılıp Sport Republic şirketiyle sözleşme yapan bazı profesyonellerin önümüzdeki dönemde Göztepe için çalışacakları ifade edildi.

SOUTHAMPTON YERİNE GÖZTEPE

Fotospor'un The Telegraph'tan derlediği habere göre; Scoutlar ve veri analistleri artık Southampton yerine Türk kulübü Göztepe SK'nin de sahibi olan Sport Republic ile doğrudan sözleşme imzaladığını belirtti. İngilizler, Southampton için oyuncu arayan ve veri analizi yapan isimlerin Göztepe için çalışmaya başlaması İzmir ekibinin yeni sezonda çok ciddi hamleler yapabileceğine işaret olabileceğini yazdı.

YATIRIMLAR İZMİR'E

Haberde net bir bilgi verilmese de Ankersen'in sahibi olduğu Sport Republic'in 100 milyonlarca euro'luk futbol yatırımlarını Southampton'dan Göztepe'ye kaydırmayı düşündüğünü belirten bazı çağrışımlar yaptı. Haberin devamında Southampton'dan ayrılıp Sport Republic şirketiyle sözleşme yapan bazı profesyonellerin önümüzdeki dönemde Göztepe için çalışacakları ima ediliyor.