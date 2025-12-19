Galatasaray'a büyük umutlarla transfer edilmesine rağmen beklenen performansı sergileyememesi üzerine İngiltere Championship ekibi Southampton'a satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık gönderilen Elias Jelert ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

İngiliz medyasında Southampton'ın Jelert için üzerinde anlaşılan 8.5 milyon Euro satın alma opsiyonunu kullanmayacağı iddia edilmişti.

'SAKIN BUNLARA KULAK ASMA'

Bu iddialara kulübün sportif direktörü Johannes Spors'tan net yanıt geldi. Southampton yerel basınından Daily Echo'ya konuşan Johannes Spors, "Yemekhanede onunla konuştum ve 'Elias bu saçmalık. Sakın buna kulak asma' dedim. Belki de bunları okuyordur ve bunlara inanıyordur diye düşündüm. Bir futbol kulübünün mayıs ayına kadar kullanabileceği bir opsiyonu kasım ayında neden kullanması gerek ki? Mantıklı değil. Opsiyonu kullanmak isteseniz de istemeseniz de bunu şimdi yapmazsınız." dedi.

'JELERT ÇOK İYİ BİR OYUNCU'

Danimarkalı sağ bekle ilgili açıklamalarına devam eden Spors, "Jelert çok iyi bir oyuncu ve bizim için en iyi maçını oynadıktan sonra sakatlandı. Şimdi geri dönüyor. Onu yavaş yavaş iyileştirmemiz gerekiyordu. Noel döneminde bir maç yoğunluğumuz var ve umarım o dönemde iyileşmiş olur." ifadelerini kullandı.